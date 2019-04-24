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Не залишайте дітей надовго: Комаровський зробив попередження для батьків


Коамровский розповів, як уберегти дітей від спекотної та сонячної погоди

Доктор Комаровський розповів батькам, як вберегти своїх дітей від теплового і сонячного удару.

Комаровский дав прості рекомендації про те, як вести себе під час теплого часу року, щоб діти не перегрівалися і не отримали тепловий або сонячний удар.

Він зазначив, що дітей слід по можливості обмежувати в часі перебування в тих місцях, де жарко, і особливо там, де жарко і сухо або жарко і дуже волого. Особливу обережність слід проявити під час походу з дітьми в сауну або лазню.

Комаровський зробив попередження для батьків про сонячну і теплу погоди (Колаж РБК-Україна)

Під час сонячної і спекотної погоди на свіжому повітрі він рекомендує:

  • Використовувати кондиціонери;
  • Давати пити дітям достатню кількість рідини;
  • Рясну їжу перенести на вечірній час доби;
  • У харчуванні мінімум м'яса і жирів, акцент на овочі та фрукти;
  • Уникати перебування дітей під прямими променями сонця, особливо стежити за тим, щоб була від променів захована голова;
  • Не зловживати кількістю одягу, використовувати легкий вільний одяг світлих натуральних матеріалів;
  • У сонячні дні не забувати про головні убори;
  • При високій температурі повітря варто обмежити фізичні навантаження;
  • Не забороняти, а заохочувати купання – це дуже ефективний спосіб тепловіддачі;
  • Ніколи не залишати дітей надовго в закритому автомобілі;

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що доктор Комаровський назвав основні ознаки дефіциту важливого мікроелемента в дитячому організмі.

А також розповідали про те, що Комаровський розповів батькам про загартовування дітей.

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