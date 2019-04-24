Не залишайте дітей надовго: Комаровський зробив попередження для батьків

Коамровский розповів, як уберегти дітей від спекотної та сонячної погоди
Доктор Комаровський розповів батькам, як вберегти своїх дітей від теплового і сонячного удару.
Комаровский дав прості рекомендації про те, як вести себе під час теплого часу року, щоб діти не перегрівалися і не отримали тепловий або сонячний удар.
Він зазначив, що дітей слід по можливості обмежувати в часі перебування в тих місцях, де жарко, і особливо там, де жарко і сухо або жарко і дуже волого. Особливу обережність слід проявити під час походу з дітьми в сауну або лазню.
Комаровський зробив попередження для батьків про сонячну і теплу погоди (Колаж РБК-Україна)
Під час сонячної і спекотної погоди на свіжому повітрі він рекомендує:
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що доктор Комаровський назвав основні ознаки дефіциту важливого мікроелемента в дитячому організмі.
А також розповідали про те, що Комаровський розповів батькам про загартовування дітей.