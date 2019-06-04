Залишив відмітку на лобі: Мосійчук побив Ляшко тростиною

Мосійчук побив Ляшка (фото: РБК-Україна)

Мосійчук побив лідера "Радикальної партії"

Мосійчук побив Ляшко тростиною, через що лідер "Радикальної партії" викладає дуже мало фотографій в соціальні мережі і намагається не "світитися" на телеефірах крупним планом. Про це інформує Країна.

46-річний нардеп намагається ретельно приховувати гулю на лобі, яку залишив Ігор Мосійчук до виходу з "Радикальної партії". Конфлікт стався близько двох тижнів тому через грошові питання.

Мосійчук побив Ляшко (скрін: facebook.com/O.Liashko)

"Мосійчук на емоціях вдарив Ляшко по голові тростиною. На фото і відео можна побачити слід і подряпину. Олега Валерійовича сильно гримують, але пухлину все одно не вдається приховати повністю. Причина сварки – глобальний скандал. Загальна ситуація всередині партії - гроші, бюджет, медіапідтримка, розвал структури", - розповіло джерело з партії.

Проте сам Мосійчук заперечує свою причетність до побиття, стверджуючи, що дана інформація є брехливою і не має ніякого відношення до дійсності.

"Я нікого не бив. Це просто чутки, не більше. Я зараз з усіма спілкуюся ввічливо. У мене були конфлікти з іншими членами партії, без імен", - розповів він.

Раніше, у мережі напали на Яніна Соколова через інтерв'ю з Медведчуком.

До цього Мосійчук заявив про вихід з Радикальної партії.

Також ми писали, що Мосійчука оштрафують за фотографію виборчого бюлетеня.