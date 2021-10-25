Не залишайтеся в кам'яному столітті! Лікар розвінчав головний міф про вітаміни і COVID

За його словами, вітаміни С, Д і мікроелемент цинк не впливають на хід коронавірусу, як і народна медицина або Гомеопатія.

"Не залишайтеся в кам'яному столітті! Насправді вітамін С, вітамін Д і цинк так впливає на перебіг ковіду, як гомеопатія або народна медицина... тому, коли у вас підтвердять ковід, згадайте, що ми зараз у 2021 році!"- написав Жиравецький

Також медик нагадав, що від вітаміну С у великих дозах у людини може з'явитися алергічний висип на шкірі, а від цинку часто спостерігається сильна нудота.

Нагадаємо, що дуже часто українські лікарі призначають пацієнтам список ліків, який зовсім марний при лікуванні коронавірусу.