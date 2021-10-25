RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Не залишайтеся в кам'яному столітті! Лікар розвінчав головний міф про вітаміни і COVID

Автор: Людмила Жукова

Вітамін C і цинк при коронавірусі не допомагають впоратися з хворобою.

Про це написав у своєму Telegram-каналі доктор зі Львова Тарас Жиравецький.

За його словами, вітаміни С, Д і мікроелемент цинк не впливають на хід коронавірусу, як і народна медицина або Гомеопатія.

"Не залишайтеся в кам'яному столітті! Насправді вітамін С, вітамін Д і цинк так впливає на перебіг ковіду, як гомеопатія або народна медицина... тому, коли у вас підтвердять ковід, згадайте, що ми зараз у 2021 році!"- написав Жиравецький

Також медик нагадав, що від вітаміну С у великих дозах у людини може з'явитися алергічний висип на шкірі, а від цинку часто спостерігається сильна нудота.

Нагадаємо, що дуже часто українські лікарі призначають пацієнтам список ліків, який зовсім марний при лікуванні коронавірусу.

Як ми раніше писали, експерт розповів, коли COVID в Україні вийде на плато.

Також ми повідомляли, що український лікар попередив про колапс через коронавірус.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус