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Не залишайтеся в кам'яному столітті! Лікар розвінчав головний міф про вітаміни і COVID

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Понеділок 25 жовтня 2021 12:17
Не залишайтеся в кам'яному столітті! Лікар розвінчав головний міф про вітаміни і COVID Доктор розповів про вітаміни при коронавірусі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вітамін C і цинк при коронавірусі не допомагають впоратися з хворобою.

Про це написав у своєму Telegram-каналі доктор зі Львова Тарас Жиравецький.

За його словами, вітаміни С, Д і мікроелемент цинк не впливають на хід коронавірусу, як і народна медицина або Гомеопатія.

"Не залишайтеся в кам'яному столітті! Насправді вітамін С, вітамін Д і цинк так впливає на перебіг ковіду, як гомеопатія або народна медицина... тому, коли у вас підтвердять ковід, згадайте, що ми зараз у 2021 році!"- написав Жиравецький

Також медик нагадав, що від вітаміну С у великих дозах у людини може з'явитися алергічний висип на шкірі, а від цинку часто спостерігається сильна нудота.

Нагадаємо, що дуже часто українські лікарі призначають пацієнтам список ліків, який зовсім марний при лікуванні коронавірусу.

Як ми раніше писали, експерт розповів, коли COVID в Україні вийде на плато.

Також ми повідомляли, що український лікар попередив про колапс через коронавірус.

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