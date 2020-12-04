Може залишатися назавжди: українська лікар заявила про "хронічний" коронавірус

Коронавірус може залишатися в організмі назавжди, переходячи в хронічну форму. А при ослабленні імунітету знову проявляти себе. Зараз вчені всерйоз розглядають таку ймовірність.

Дослідники кажуть, що після фактичного одужання вірус, що залишився в організмі, може викликати повторне захворювання. З такими припущеннями згодна Світлана Гук, лікар-пульмонолог "коронавірусного відділення" в Києві, пише "Україна 24".

Медик двічі хворіла на коронавірус протягом чотирьох місяців.

"У мене двічі був ПЛР позитивний, з різницею в 4 місяці, і ми вважали це повторним зараженням. Зараз йдуть дебати з приводу того, що вірус може залишатися в організмі людини, як і деякі інші віруси, наприклад, герпес. Це досліджується, і, можливо, він буде залишатися в організмі, з'ясується, що у нього є такі властивості, і проявляти себе під час зниження імунітету, як герпетична інфекція", - сказала лікар.

Раніше лікарі вже розповідали, що коронавірус може залишатися в організмі назавжди. Вчені всього світу все частіше схиляються до думки, що COVID-19, як гепатит або ВІЛ, може бути в нашому тілі, поступово руйнуючи його.

Також ми писали, що доктор Комаровський жорстко розкритикував деякі методи боротьби з коронавірусом.

А ось відомий інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, коли коронавірус в Україні піде на спад.