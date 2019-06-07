Залишки склянок і пляшки: нові деталі вбивства дитини поліцейськими

Нові деталі вбивства Кирила Тлявова (Колаж РБК-Україна)

Глава Нацполиции Князєв розповів, що кулю виявили тільки через шість годин

Голова Національної поліції Сергій Князєв розповів всю хронологію подій 31 травня, коли у п'ятирічного хлопчика Кирила Тлявова потрапила куля з пістолета екс-поліцейських в Переяслав-Хмельницькому. Про це Князєв розповів в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Князєв повідомив, що дзвінок надійшов у відділ поліції 31 травня о 16:55. Зателефонував черговий лікар Переяславської районної лікарні та повідомив, що до них доставили дитину з черепно-мозковою травмою. В лікарню виїхала слідчо-оперативна група. Вони поговорили з батьками, які розповіли, що дитина гралася на вулиці, впала і вдарилася об асфальт. Дитину поліція не бачила, так як лікарі надавали йому першу допомогу.

Після цього поліція поїхала на місце події, де виявила плями крові на асфальті. На місці події були взяті проби ґрунту і опитані ймовірні свідки події.

Про те, що в дитини в голові куля, стало відомо тільки у 23:13, коли прибув хірург з обласної лікарні Києва, який оглянув дитину і вивчив рентген-знімок. Він повідомив, що в голові хлопчика є вхідний кульовий отвір в передній частині голови.

"Після цього слідчий вніс повідомлення про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань про порушення тяжкого злочину, тобто частини першої статті 121 - умисне нанесення тілесних ушкоджень. Керівник відділу підняв про тривозі особовий склад районного відділення поліції і перші офіцери кримінальної поліції отримали завдання допомагати слідчо-оперативній групі додатково проводити і розширити пошуки свідків та огляду прилеглих територій", - повідомив Князєв.

Слідчо-оперативна група ще раз оглянула місце події і в 40 метрах від місця падіння дитини, на краю обриву, були знайдені залишки склянок і пляшки.

"Відповідно від місця виявлення пляшок і падіння з'явилася траєкторія пошуку. На іншій стороні обриву, на ганку будинку були знайдені кілька гільз. Це дало можливість припустити офіцерам, що це було місце скоєння правопорушення. Поліцейські встановили, що будинок належить колишній дружині нинішнього працівника поліції цього ж відділу. За узгодженістю з місцевим прокурором, який був на місці події, поліцейські зайшли на обшук будинку, інші працівники поліції почали пошукові заходи по встановленню всіх учасників подій", - додав начальник Нацполиции.

Підозрюваних затримали в 4:04 ранку. Їх доставили у відділ поліції. До цього було проведено три обшуки, для того, щоб була можливість виявити та вилучити речові докази.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що поліцейським, що вбили дитину, "світить" мінімальний термін.

А також розповідали про те, що мати поліцейського, якого підозрюють у вбивстві дитини, заявила про погрози.