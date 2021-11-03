Остапчук одним з перших отримав третю дозу COVID-вакцини і розповів про "побочки"

Володимир Остапчук отримав третю вакцину (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Знаю, що суспільство розділилося на вакцинаторів і антиваксів (вдома у мене теж до недавнього часу так було), у кожного табору свої страхи і аргументи, але третю вакцинацію я все таки зробив, хоч і планував пізніше", - написав ведучий "Маски".

Навіщо Остапчук вакцинувався втретє?

Володимир розповів, що ще влітку повністю прищепився вакциною CoronaVac і його сертифікат дійсний до початку 2022 року.

"Але тут трапився Париж і чіткі правила: приймаємо в країну тільки, якщо у вас повний курс вакцинації Pfizer, AstraZeneca і Moderna. Китайської вакцини в списку не виявилося", - пояснив Остапчук.

"Але на сайті закордонних справ Франції є застереження - пускаємо, якщо пройдено повний курс іншими вакцинами, не сертифікованими в ЄС, плюс бустерна", - написав ведучий.

Тобто, навіть якщо ви вакциновані CoronaVac, то до Франції вас не пустять.

Наприклад, в Греції і на Кіпрі, каже Остапчук, з його сертифікатом влітку і восени "питань не було".

Володимир Остапчук отримав третю вакцину (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Крім того, зірка каналу "Україна" по роботі спілкується з такою великою кількістю людей, що "готовий робити укол хоч кожен місяць, аби не підхопити цей незрозумілий "Дельта"-штам".

"Чесно кажучи, консультуючись з лікарями, всі в один голос сказали: практики такої у нас в країні поки немає, але законодавство не забороняє робити третю вакцину, але чи відобразиться в "Дія", наприклад - не знаємо. У США та Ізраїлі вже роблять, так що я, мабуть, в тренді", - зазначив Вова.

Після цього він порадився з сімейним лікарем, вибрав Pfizer і зробив укол.

Володимир Остапчук отримав третю вакцину (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Що з побічними ефектами?

"WiFi не роздаю, чіпа немає, ніяких побочок взагалі не було. Мабуть, організм вже загартований попередніми вакцинами, а мозок пам'ятає, як я сильно перехворів рік тому. Тому - сміливо на курс ревакцинації", - розповів Остапчук.

В helsi.me ведучому підтягнуло три вакцини. "Дія" поки не бачить третю, тільки попередні дві CoronaVac.

"Так що я тепер один з перших в країні, хто зробив три вакцини", - похвалився Остапчук.

Володимир Остапчук отримав третю вакцину (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, Остапчук стане ведучим святкового спецвипуску грандіозного шоу "Маска", яке вийде на каналі "Україна" напередодні Нового року 2022 - ввечері 31 грудня.

Володимир Остапчук отримав третю вакцину (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)