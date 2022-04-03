"Зупиніть війну: у російських магазинах з'явилися нові цінники на продукти

Зазначається, що це такий собі міні-протест у Росії.

"У російському місті Казань активісти замінили цінники в продовольчих магазинах на повідомлення з антивоєнною агітацією", - сказано в повідомленні.

"Тижнева інфляція досягла максимуму з 1998 року через наші військові дії в Україні. Зупиніть війну", - написано на ціні продуктів.

"Російські війська не пустили 14 фур з гуманітарним вантажем в Херсонську область. Мирним жителям потрібні їжа і ліки", - також пишуть на цінниках.

Поки що не повідомляється, хто автор такої ідеї.

У Росії почався міні-протест в Казані (фото: Pravda Gerashenko)