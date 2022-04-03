"Зупиніть війну: у російських магазинах з'явилися нові цінники на продукти

Після введення санкцій в Росії внаслідок війни в Україні в деяких містах країни-агресора почали прозрівати. Так, в магазинах Казані з'явилися нові антивоєнні цінники на продукти.
Про це повідомляють в мережі.
Зазначається, що це такий собі міні-протест у Росії.
"У російському місті Казань активісти замінили цінники в продовольчих магазинах на повідомлення з антивоєнною агітацією", - сказано в повідомленні.
"Тижнева інфляція досягла максимуму з 1998 року через наші військові дії в Україні. Зупиніть війну", - написано на ціні продуктів.
"Російські війська не пустили 14 фур з гуманітарним вантажем в Херсонську область. Мирним жителям потрібні їжа і ліки", - також пишуть на цінниках.
Поки що не повідомляється, хто автор такої ідеї.
Як ми писали раніше, у Європі росіянам відмовляються продавати речі в бутиках.
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