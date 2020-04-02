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Як зупинити коронавірус: вчений дав чітку відповідь

STYLERКоронавірус    02.04.2020 - 10:23
Як зупинити коронавірус: вчений дав чітку відповідь
Коронавірус можна зупинити, якщо не продавати м'ясо (Колаж РБК-Україна)

Вчений на прикладі Китаю розповів, як уникнути нових хвиль коронавіруса

Коронавірус інфікував у світі майже мільйон осіб. Американський вчений розповів, як зробити так, щоб зупинити поширення інфекції на планеті. На думку фахівця, потрібно заборонити продавати на ринках м'ясо диких тварин, тоді коронавірус і хантавірус буде людині не страшний.

До такого висновку прийшов учений і біолог Джордж Віттемьєр з Університету штату Колорадо (США). Він проаналізував ситуацію в Китаї і опублікував статтю на цю тему. Фахівець вважає, що 75 відсотків вірусних захворювань людини пов'язані з тваринами.

Вчений зазначає, що мова йде про інфекції, що викликаються вірусами імунодефіциту людини, Еболи, пташиного і свинячого грипу, а також коронавіруса SARS-CoV-2 і хантавіруса.

Потенційно небезпечні для людини віруси переносять дикі ссавці і тисячі птахів.

У Китаї торгівля на ринках дикими тваринами приносить країні річний дохід у 18 мільярдів доларів. Біолог повідомляє, що ці ринки приносять дохід збіднілим сільським громадам, тому їх не закривають в Піднебесній.

Нагадаємо, що нульовий пацієнт в Ухані заразився коронавірусом, саме від м'яса дикої тварини на ринку.

Як ми раніше писали, китайські вчені стверджують, що вони виявили підтип мутованого коронавіруса, що може заражати рекордно довгий час.

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