До последнего кадра. 5 актеров, которые продолжали работать, несмотря на смертельный диагноз

Несмотря на смертельные диагнозы, герои нашего материала продолжали работать, даря зрителям свое творчество до последних дней. К сожалению, каждый из них покинул этот мир, но их дух и вклад в кинематограф живет в их работах.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти актерах, которые, несмотря на тяжелую болезнь, продолжали сниматься до конца.

Алан Рикман

Северус Снейп - самая узнаваемая роль Алана Рикмана, но актер почти не довел персонажа до конца. В 2005 году ему диагностировали рак предстательной железы, и он продолжал бороться с болезнью до следующего января.

Когда начались съемки фильма "Орден Феникса", Рикман думал отказаться от своей роли, чтобы восстановиться, но в конце концов решил, что лучше завершить начатое. Кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса"

В течение следующих десяти лет он продолжал сниматься, пока ему не поставили диагноз рак поджелудочной железы в 2015 году. Только самым близким людям было сообщено о его состоянии, когда он продолжал работу над "Алисой в Зазеркалье".

Этот фильм, выпущенный посмертно, был посвящен памяти Рикмана.

Пит Постлетвейт

Курение было частью жизни Пита Постлтуэйта с десяти лет, и эта зависимость в конце концов стоила ему жизни в 2011 году. Лишь полтора года спустя у него диагностировали рак поджелудочной железы, и он продолжал работать до конца.

Среди его последних фильмов - "Город" Бена Аффлека, за который он получил посмертную номинацию на BAFTA, и "Начало" Кристофера Нолана. Кадр из фильма "Город"

Возможно, наиболее известный из двух фильмов, "Начало", также примечателен своими жуткими пророческими изображениями умершего актера.

Постлетвейт играет болезненного отца персонажа Киллиана Мерфи, который в конечном итоге умирает в течение фильма. На протяжении всего фильма особенно заметно то, как реальная болезнь актера повлияла на его тело.

Винсент Прайс

Некоторые из лучших сцен готического фэнтези Тима Бертона "Эдвард Руки-ножницы" показывают, как Эдвард учится у своего изобретателя в их совместном особняке. Изобретателя, конечно, играет легенда ужасов Винсент Прайс. Выдающийся актер был пожизненным любимцем Бертона, с которым он подружился во время работы над своим короткометражным фильмом с соответствующим названием "Винсент". Кадр из фильма "Эдвард Руки-ножницы"

К сожалению, во время съемок "Руки-ножницы" Прайс страдал от сочетания прогрессирующей болезни легких и болезни Паркинсона, что особенно затрудняло съемки. Его график был сокращен, и этот фильм был последним, над которым он работал, прежде чем умереть от рака легких в 1993 году.

Рауль Хулия

Рауль удивил многих своей последней ролью в недооцененном критиками боевике, основанном на видеоигре "Уличный боец".

Пуэрториканский актер тайно боролся с раком желудка и решил сыграть роль генерала М. Бизона, чтобы сделать это в память о своих детях, которые были большими поклонниками этой видеоигры. Кадр из фильма "Уличный боец"

Несмотря на ослабленное состояние и тяжелый график с каскадерскими сценами, актер продемонстрировал непревзойденную игру в фильме.

Чедвик Боузман

Смерть Чедвика Боузмана в августе 2020 года стала настоящим шоком для мира. Только его семья и близкие люди знали, что актер в течение многих лет тайно боролся с раком толстой кишки.

Диагноз был поставлен в 2016 году, именно в том году, когда он впервые появился в кинематографической вселенной Marvel в фильме "Первый мститель: Противостояние". Кадр из фильма "Первый мститель: Противостояние"

Несмотря на тяжелую борьбу с болезнью, свою работу он выполнял безупречно. Роль Т'Чаллы стала важной частью глобальной культуры, а фильмы, как "Пятеро одной крови" и "Ма Рейни: Мать блюза", еще больше продемонстрировали невероятный актерский талант Боузмана.

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