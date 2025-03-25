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До последнего кадра. 5 актеров, которые продолжали работать, несмотря на смертельный диагноз

Вторник 25 марта 2025 09:10
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До последнего кадра. 5 актеров, которые продолжали работать, несмотря на смертельный диагноз Чедвик Боузман и Алан Рикман (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Несмотря на смертельные диагнозы, герои нашего материала продолжали работать, даря зрителям свое творчество до последних дней. К сожалению, каждый из них покинул этот мир, но их дух и вклад в кинематограф живет в их работах.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти актерах, которые, несмотря на тяжелую болезнь, продолжали сниматься до конца.

Алан Рикман

Северус Снейп - самая узнаваемая роль Алана Рикмана, но актер почти не довел персонажа до конца. В 2005 году ему диагностировали рак предстательной железы, и он продолжал бороться с болезнью до следующего января.

Когда начались съемки фильма "Орден Феникса", Рикман думал отказаться от своей роли, чтобы восстановиться, но в конце концов решил, что лучше завершить начатое. До последнего кадра. 5 актеров, которые продолжали работать, несмотря на смертельный диагнозКадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса"

В течение следующих десяти лет он продолжал сниматься, пока ему не поставили диагноз рак поджелудочной железы в 2015 году. Только самым близким людям было сообщено о его состоянии, когда он продолжал работу над "Алисой в Зазеркалье".

Этот фильм, выпущенный посмертно, был посвящен памяти Рикмана.

Пит Постлетвейт

Курение было частью жизни Пита Постлтуэйта с десяти лет, и эта зависимость в конце концов стоила ему жизни в 2011 году. Лишь полтора года спустя у него диагностировали рак поджелудочной железы, и он продолжал работать до конца.

Среди его последних фильмов - "Город" Бена Аффлека, за который он получил посмертную номинацию на BAFTA, и "Начало" Кристофера Нолана. До последнего кадра. 5 актеров, которые продолжали работать, несмотря на смертельный диагнозКадр из фильма "Город"

Возможно, наиболее известный из двух фильмов, "Начало", также примечателен своими жуткими пророческими изображениями умершего актера.

Постлетвейт играет болезненного отца персонажа Киллиана Мерфи, который в конечном итоге умирает в течение фильма. На протяжении всего фильма особенно заметно то, как реальная болезнь актера повлияла на его тело.

Винсент Прайс

Некоторые из лучших сцен готического фэнтези Тима Бертона "Эдвард Руки-ножницы" показывают, как Эдвард учится у своего изобретателя в их совместном особняке. Изобретателя, конечно, играет легенда ужасов Винсент Прайс. Выдающийся актер был пожизненным любимцем Бертона, с которым он подружился во время работы над своим короткометражным фильмом с соответствующим названием "Винсент". До последнего кадра. 5 актеров, которые продолжали работать, несмотря на смертельный диагнозКадр из фильма "Эдвард Руки-ножницы"

К сожалению, во время съемок "Руки-ножницы" Прайс страдал от сочетания прогрессирующей болезни легких и болезни Паркинсона, что особенно затрудняло съемки. Его график был сокращен, и этот фильм был последним, над которым он работал, прежде чем умереть от рака легких в 1993 году.

Рауль Хулия

Рауль удивил многих своей последней ролью в недооцененном критиками боевике, основанном на видеоигре "Уличный боец".

Пуэрториканский актер тайно боролся с раком желудка и решил сыграть роль генерала М. Бизона, чтобы сделать это в память о своих детях, которые были большими поклонниками этой видеоигры. До последнего кадра. 5 актеров, которые продолжали работать, несмотря на смертельный диагнозКадр из фильма "Уличный боец"

Несмотря на ослабленное состояние и тяжелый график с каскадерскими сценами, актер продемонстрировал непревзойденную игру в фильме.

Чедвик Боузман

Смерть Чедвика Боузмана в августе 2020 года стала настоящим шоком для мира. Только его семья и близкие люди знали, что актер в течение многих лет тайно боролся с раком толстой кишки.

Диагноз был поставлен в 2016 году, именно в том году, когда он впервые появился в кинематографической вселенной Marvel в фильме "Первый мститель: Противостояние".До последнего кадра. 5 актеров, которые продолжали работать, несмотря на смертельный диагнозКадр из фильма "Первый мститель: Противостояние"

Несмотря на тяжелую борьбу с болезнью, свою работу он выполнял безупречно. Роль Т'Чаллы стала важной частью глобальной культуры, а фильмы, как "Пятеро одной крови" и "Ма Рейни: Мать блюза", еще больше продемонстрировали невероятный актерский талант Боузмана.

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