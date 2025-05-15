Последние слова Максима Нелипы: что телеведущий написал перед гибелью на фронте

Что писал военный в Facebook

Последняя публикация на странице Нелипы была сделана 15 января 2025 года. Дело в том, что брат знаменитости Андрей Нелипа написал, что Максим попал в больницу, что вызвало ажиотаж в сети.

В посте он отметил, что в сеть попала несколько преувеличенная информация о его тяжелом ранении.

"Сегодня получил волну беспокойства, заботы и поддержки! Так сложилось, что попал в больницу, в челюстно-лицевую хирургию. Информация появилась в сети. Как обычно с неточностями и преувеличениями. Конечно, война не омолаживает и не прибавляет здоровья, однако о "тяжелом ранении" - не соответствует действительности. И Слава Богу!" - написал тогда военный.

При этом защитник отметил, что у него болезнь, "течение которой и ее суть не из простых".

"Но сейчас я на 100% уверен в успехе лечения! Низкий поклон врачам и всему персоналу Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова! За своевременную и профессиональную помощь! За обеспечение всем необходимым и необходимым! За преданность, чувствительность, человечность!" - отметил он.



Какими были последние слова Максима Нелипы в соцсетях (скриншот)

Коллеги и поклонники тогда желали Нелипе скорейшего выздоровления и благодарили за отважную работу.

Что писал Нелипа в Instagram

В своем Instagram телеведущий появлялся достаточно редко. Последняя публикация сделана 19 октября 2024 года.

На черно-белом фото Нелипа стоит на трассе возле указателя "Симферополь".

"В скором времени", - загадочно написал он.

Тогда же он опубликовал реквизиты для сбора на нужды ВСУ.



Последняя публикация Нелипы в Instagram (скриншот)

Напомним, Максим Нелипа стал известен как ведущий развлекательных шоу в начале 2000-х. Он был звездой КВН, ведущим шоу "Програй мільйон" и "Підйом", в 2007 году участвовал в проекте "Танці з зірками" в паре с Аленой Шоптенко, а в 2017-м присоединился к команде "Дизель-шоу".

После начала полномасштабной войны в 2022 году взял в руки оружие - сначала записался в ТРО, затем мобилизовался на фронт.

На войне Нелипа служил в Силах беспилотных систем, имел звание старшего лейтенанта, а недавно был назначен командиром роты.

О смерти воина сообщила его супруга Тамара в ночь на 15 мая. В своей публикации она отметила, что он погиб еще 12 мая, а сейчас идет расследование обстоятельств его смерти.

У Нелипы остались мать, жена и двое детей.



Максим Нелипа в ВСУ (фото: instagram.com/nelimax252)