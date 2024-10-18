Останки известного исследователя нашли спустя 100 лет после его исчезновения на Эвересте: что с ним произошло

Исследователи Сэнди Ирвин и Джордж Мэлори исчезли при попытке подняться на Эверест в июне 1924 года. Тайну этого исчезновения удалось раскрыть только спустя 100 лет, когда были найдены останки одного из них.

Что известно о загадочном исчезновении известного исследователя на Эвересте, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на All that's interesting.

Раскрытие 100-летней тайны

На заснеженной вершине Эвереста, самой высокой горы на Земле, были найдены частичные останки 22-летнего альпиниста Сэнди Ирвина, исчезнувшего еще в 1924 году. Останки его спутника, Джорджа Мэлори были найдены еще в 1999 году, однако следов тела Ирвина тогда найти так и не смогли.

Обнаружение ботинка Сэнди Ирвина произошло почти случайно. В сентябре 2024 года съемочная группа National Geographic снимала документальный фильм об Эвересте. Сначала они наткнулись на кислородный баллон, 1933 года выпуска. Он принадлежал альпинистам, которые не смогли подняться на вершину.

Впоследствии они наткнулись на топор Сэнди Ирвина. Это дало предположение исследователям, что его тело может находиться поблизости. Территорию обследовали в течение нескольких дней и поиски увенчались успехом - они нашли ботинок с носком и ногой внутри. Носок четко идентифицировал своего владельца - на ней была красная этикетка с вышитым AC IRVINE.

Останки тела Эндрю Комин "Сэнди" Ирвин были найдены спустя столетие после его попытки подняться на гору Эверест. И эта находка может открыть великую тайну его исчезновения, а также дать ответ на вопрос - действительно ли альпинисты добрались до вершины в 1924 году.

На Эвересте нашли останки известного исследователя (фото: Джимми Чин)

Обреченная экспедиция

В последний раз Сэнди и Джорджа видели 8 июня 1924 года - менее чем в 300 метрах от вершины горы Эверест. Но назад мужчины так и не вернулись и никто не знает, удалось ли им побывать на вершине.

В 1953 году сэр Эдмунд Хиллари и Тэнтинг Норгей стали первыми признанными альпинистами, достигшими вершины Эвереста. За более чем 100 лет ландшафт Эвереста усеяли более 200 трупов - все они пытались покорить вершину.

В 1999 году было найдено тело напарника Ирвина - Джорджа Мэлори. Его нога была сломана, а следы веревки на его теле свидетельствуют, что он был привязан к своему напарнику, когда подвергся смертельному падению.

Темные снежные очки Мэлори были в его кармане, а это говорит, что падение, вероятно, произошло уже вечером. Также при нем не было фото жены, которое он планировал разместить на вершине.

Камеру во время экспедиции имел при себе Ирвин, что побуждает найти его тело как можно быстрее. Возможно, она имеет свидетельство того, что Мэлори и Ирвин одолели вершину Эвереста значительно раньше Хиллари и Норгея.

Обнаруженный ботинок уменьшает зону поиска, но другие останки до сих пор не найдены, как и камера.

Сєнди Ирвин (фото: Википедия)

Что известно о Сэнди Ирвине

Он родился 8 апреля 1902 г. в Беркенхеде. С детства интересовался инженерией и интересовался изобретательством. Во время Первой Мировой даже направил в военное министерство собственные проекты синхронизатора стрельбы пулемета через винт самолета.

Занимался спортом, в 1919 году стал звездой ежегодной королевской регаты. Учился в колледже Мертон Оксфордского университета, где и поступил в секцию альпинизма. В 1923 году Ирвин побывал в экспедиции на Шпицберген, а затем получил приглашение в третью британскую экспедицию на Эверест.

Джордж Мэлори был заместителем руководителя экспедиции на Эверест и на тот момент он не рассматривал Ирвина как участника восхождения на вершину, потому что в группе были более опытные альпинисты.

Однако ему потребовался специалист по кислородному оборудованию, испытания которого начались еще в экспедиции 1922 года. А Ирвин на тот момент занимался разработкой такого оборудования.

Первая попытка подняться на гору была 1 июня 2024 года - Мэлори вместе с другим участником поднялись на высоту 7700 метров. 2 июня еще трое альпинистов поднялись до отметки 8570 метров.

6 июня Мэлори вместе с Ирвином отправились в третью попытку. На следующий день они установили свой лагерь на высоте 8168 м, собираясь выйти на штурм вершины. В последний раз их видели из штурмового лагеря 8 июня около 1 часа дня.

10 июня был проверен штурмовой лагерь на высоте 8168 метров и был в том же состоянии, что и два дня до того. Это свидетельствовало, что ребята пошли на вершину, но оттуда так и не вернулись. Поиски были признаны нецелесообразными, и экспедиция была свернута.

Перед выходом на вершину Ирвин сказал: "Мы пойдем на вершину. Если мне суждено было умереть, то нет лучшей смерти, чем в попытке покорить Эверест". В тот момент ему было всего 22 года.

В 1933 году на северо-восточном гребне на высоте 8300 метров был найден ледоруб, который только в 1963 году был идентифицирован как Ирвин. В 1991 году недалеко от Первой степени найден кислородный баллон Ирвина и Мелори.

Поиски и исследования, которые проводились последние 100 лет, так и не дали ответа - удалось ли альпинистам покорить вершину Эвереста. Ибо, если они погибли во время спуска, то они были первыми исследователями величайшей горы в мире.