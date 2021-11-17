"Зупинялося серце": потерпілого в ДТП з 16-річним Харківським виписали з лікарні

"Під час виписки ми дізналися, що у нього зупинялося серце", - розповіла сестра потерпілого Марія Кожокіна.

Сім'я хлопця хоче провести додаткове обстеження. Марія також розповіла, що в даний час брат вдома і відчуває себе вже краще. Але йому потрібна буде реабілітація.

Хлопець перебував у лікарні 21 день. За словами його сестри, до Михайла і його друга приходили слідчі, але хлопці нічого не пам'ятають про цю аварію. Телефон Михайла зник з місця ДТП, і його досі так і не знайшли.

Дівчина також зявила, що лікування її брата в "невідкладній" обійшлося родині в більш ніж 7 тисяч доларів. Але гроші платилися неофіційно, тому Марія сумнівається, що сім'я зможе відсудити компенсацію за лікування у винуватця ДТП.

Раніше Марія розповідала, що її молодший брат Михайло е його друг Валерій були малознайомі з 16-річним Миколою Харківським. Того фатального вечора підліток під'їхав до них на Infiniti, в якому на передньому сидінні перебувала 16-річна Ліза.

Харківський почав хизуватися авто і розповідав, що права і машину йому подарували батьки. Він запропонував покататися, і хлопці погодилися.

Микола сильно розігнався, проїхав на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з Chevrolet Aveo, в якому 58-річний водій загинув на місці. Михайло з другом і Лізою отримали серйозні травми.