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Залишилося недовго: київський лікар назвала терміни нового суворого карантину

Середа 21 жовтня 2020 12:46
Залишилося недовго: київський лікар назвала терміни нового суворого карантину
Медик вважає, що через два тижні повернуть тотальний карантин (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Епідеміолог впевнена, що карантин в Україні потрібно посилювати

За останню добу в Україні зафіксовано новий антирекорд захворювань коронавірусом - 6719 випадків. Як далі будуть розвиватися події в нашій країні, і чи можливо посилення карантину розповіла епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк. Вона повідомила, що зараз лікарні в Україні вже переповнені, тому терміново стоїть питання розгортання нових госпіталів по країні.

Також медик вважає, що лікарів потрібно мотивувати високими зарплатами, через те, що медичних працівників на даний момент не вистачає, а ситуація з COVID-19 стає критичною. За словами Катерини, тотальний карантин - це справа часу, але його неодмінно потрібно повертати, щоб знизити навантаження на лікарів, пише "Главред".

Епідеміолог озвучила свій прогноз щодо посилення карантину в Україні. На її думку, це відбудеться через пару тижнів.

"Зараз є певні карантинні заходи, можливо, не такі тотальні, як раніше, але потрібно повертати, інакше ми просто не розвантажимо систему охорони здоров'я. Якби ми за літо підготували стаціонари, владнали питання з наявністю кисню в лікарнях, то тоді ми могли б сподіватися на те, що протягнемо без карантину. Але оскільки наші лікарні на тому ж рівні, що й навесні, то, очевидно, що ми знову будемо в карантині вже через пару тижнів", — повідомила лікар.

Відзначимо, що зараз понад 70% лікарняних ліжок зайняті в Києві (70,7%), а також Донецькій (100%), Сумській (96,8%), Одеській (94,4%), Луганській (85,8%), Полтавській (82,5%), Запорізькій (72,5%), Хмельницькій (73,1%) та Чернігівській (74,2%) областях.

При цьому лише в Житомирській області лікарняні ліжка зайняті менше ніж на половину - 47,4%.

Як ми писали раніше, лікар дала цінні поради хворіючим на COVID-19 вдома.

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