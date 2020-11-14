Решта абсурд: лікар розповів про способи порятунку від коронавірусу

Профілактичні засоби навряд допоможуть при коронавірусу (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Названо способи захисту від коронавірусу

Нині у лікарнях катастрофічно бракує базових речей для порятунку хворих від коронавірусу. Також відповідним медичним захистом не забезпечені й лікарі. Водночас здорових українців захистити від інфікування коронавірусом здатна лише вакцина або антитіла до хвороби, які виробляє організм після перенесеного COVID-19.

Таку думку висловив лікар-хірург, ексзаступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський в ефірі телеканалу "Україна 24". Фахівець наголосив, що станом на сьогодні найактуальнішою є проблема забезпечення лікарень киснем. За його словами, через його брак нині Україна "посеред пожежі".

"Люди потребують лікування і потребують кисню, немає достатньо кисню в лікарнях сьогодні. Кількасот пацієнтів помирають в Україні щодня. Їм потрібні базові речі. Моїм колегам-лікарям потрібен адекватний захист, пацієнтам потрібен кисень та кисневі апарати", - висловився він.

Зі слів Лінчевського, упродовж найближчих пів року вакцина проти коронавірусу ще не буде доступна широкому загалу. У той же час він уточнює, що імунологія одна з найскладніших галузей медицини, тому з профілактичними заходами потрібно бути вкрай обережними. Деякі можуть навіть зашкодити організму. Лікар додав, що українців від коронавірусу захистить лише перенесене захворювання чи вакцинація.

"Є дві речі, які здатні нас врятувати від коронавірусної інфекції, грипу чи подібних захворювань – це перенесене захворювання і вакцинація. Крапка. Більше немає про що говорити. Спроби на кухні в соцмережах втрутитися, дати універсальні поради з приводу того, що їсти, що курити, чим мазатися для підвищення імунітету – вони абсурдні за своєю суттю", — сказав він.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко попередив про наслідки вживання солодощів при зараженні коронавірусом.

Також раніше лікар-епідеміолог з Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк пояснила, чому в Україні зростає захворюваність на коронавірус. За її словами, це було прогнозовано.