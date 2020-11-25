Залишилися дружина і син: на Донбасі загинув 31-річний боєць ЗСУ від кулі снайпера

На Донеччині загинув ще один воїн ЗСУ
У вівторок, 24 листопада, на Донбасі загинув 31-річний військовий ЗСУ В'ячеслав Мінкін від кулі снайпера. У його рідному Фастові Київської області залишилася дружина і син.
Про смерть старшого солдата повідомили на Facebook-сторінці Фастівської міської ради. Там також зазначили, що у 2019 році він був нагороджений медаллю за участь у боях "Світлодарська дуга".
Про дату, час і місце прощання з українським захисником буде повідомлено пізніше.
В'ячеслав Мінкін (фото: apostrophe.ua)
Користувачі мережі сумують і висловлюють свої співчуття.
Нагадаємо, у Дніпрі ветеранам АТО пропонують взяти кредит на подаровані їм квартири.
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