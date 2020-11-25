Залишилися дружина і син: на Донбасі загинув 31-річний боєць ЗСУ від кулі снайпера

На Донеччині загинув боєць ЗСУ (колаж: РБК-Україна)

На Донеччині загинув ще один воїн ЗСУ

У вівторок, 24 листопада, на Донбасі загинув 31-річний військовий ЗСУ В'ячеслав Мінкін від кулі снайпера. У його рідному Фастові Київської області залишилася дружина і син.

Про смерть старшого солдата повідомили на Facebook-сторінці Фастівської міської ради. Там також зазначили, що у 2019 році він був нагороджений медаллю за участь у боях "Світлодарська дуга".

Про дату, час і місце прощання з українським захисником буде повідомлено пізніше.

В'ячеслав Мінкін (фото: apostrophe.ua)

Користувачі мережі сумують і висловлюють свої співчуття.

Щирі співчуття рідним, близьким і побратимам. Дай сили витримати це горе;

Дуже шкода, що відходять у вічність такі молоді хлопці. Царство небесне В'ячеслав і вічний спокій;

В горлі ком. Ще влітку у нас була з ним зустріч. Він цілував мені руки і згадував, як я відвідувала їх з бабусею через його пропущені уроки. Дякував, що став справжнім чоловіком! Хвалився своєю сім'єю і сином! Не можу повірити! Вклоняюся і дякую за наше мирне небо, за рідну землю. Вічна пам'ять тобі синку! Герої не вмирають!

Знала його особисто. Вічна пам'ять. Співчуття родині;

Не вірю, просто відмовляюся вірити...

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