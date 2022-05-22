RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Віспа мавп: що це за хвороба, як проявляється і передається людині

Фото: що відомо про віспу мавп в Європі (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Світ охопив спалах чергового рідкісного і небезпечного захворювання - віспа мавп. Це рідкісна хвороба, яка викликається вірусом віспи й найчастіше виявлялася у диких тварин і гризунів. Зараз зафіксовані спалахи віспи мавп вже у людей у багатьох країнах Європи, а також в Австралії.

Що це за захворювання, як воно передається людині і якими симптомами проявляється, розповіли в МОЗ України.

Як передається віспа мавп

Інфікування відбувається в результаті прямого контакту з кров'ю, біологічними рідинами, ураженою шкірою або слизовою інфікованих осіб або тварин

Можливим фактором інфікування є також вживання в їжу м'яса інфікованих тварин, яке не було термічно обробленим.

Передача вірусу може відбуватися від людини до людини - в результаті тісного контакту з виділеннями з дихальних шляхів, пошкодженими ділянками шкіри інфікованої людини або предметами, біологічними рідинами або матеріалами хворої людини

Найбільший ризик є у членів однієї сім'ї, у медиків - в разі недотримання правил контакту з хворим пацієнтом.

Інфікування може відбутися через плаценту.

Інкубаційний період і симптоми віспи мавп

Період від зараження до прояву перших симптомів зазвичай становить від 6 до 16 днів, але в деяких випадках може коливатися від 5 до 21 дня.

На початку захворювання, коли вірус проникає в організм людини, спостерігається гарячка, сильний головний біль, збільшення лімфатичних вузлів, болі в спині, м'язах і сильна слабкість - ці симптоми можуть тривати до 5 днів.

Потім починається висип. У 95% вона з'являється на обличчі, потім поширюється на інші частини тіла. Якщо зараження відбулося під час статевого акту, то висип спочатку з'явиться на статевих органах.

Висип перетворюється в засохлі скоринки, і до повного їх зникнення може пройти не менше трьох тижнів. У деяких пацієнтів можуть бути збільшені лімфовузли протягом всієї хвороби.

Діагностика віспи мавп і лікування

Рекомендується використовувати для діагностики та підтвердження захворювання метод ПЛР. Для аналізу потрібні зміст або покрив висипань.

Перевірених і безпечних методів лікування віспи мавп поки не існує. Захворювання людини зазвичай протікає в більш легкій формі. Хворих ізолюють, і вони знаходяться під наглядом лікаря. Кращим засобом проти віспи є вакцинація і профілактика.

Профілактика віспи мавп

Уникайте тісних контактів з інфікованими

Мийте руки якомога частіше - цей запобіжний захід залишається головним способом профілактики й від інших захворювань.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, наскільки небезпечна мавпяча віспа, яка з'явилася в Європі.

А також розповідали про те, що кажуть епідеміологи про віспу мавп і спалахах захворювання у людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віспа мавпВірус