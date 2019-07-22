Особливо небезпечний період: астролог дала прогноз на тиждень

Астролог розповіла про складний період на тижні з 22 по 28 липня і попередила про підвищену небезпеку травмування на вихідних. Така загроза стосується представників усього Зодіакального кола. Відомий астролог Наталя Анісімова також дала рекомендації, на що краще звернути увагу у ці 7 днів.

Весь тиждень з 22 по 28 липня ретроградний Меркурій завдаватиме негативний вплив і викликатиме неуважність, послаблюватиме можливість сконцентруватися.

У той же час за старанність і працьовитість астролог прогнозує успіх для всіх знаків Зодіаку. Активність стане запорукою успіху, а проекти на роботі зможуть прискоритися.

"Буде простіше чогось досягти в кар'єрі. Кому потрібно щось добити і доробити - активуйтеся", - закликала вона.

Позитив очікується і на амурном фронті, цей період є сприятливим для зміцнення стосунків та зізнань у коханні.

Астролог також надихнула людей творчої професії для завершення своїх шедеврів, які не вийшли з першого разу.

У четвер буде затемнення - Місяць, що конфліктує із Сонцем, поміняє свою фазу. В цей період знову спливе тема стосунків, роботи та сім'ї. 25 липня буде досить продуктивним

Астролог попередила, що на цих вихідних буде підвищена небезпека травмуватися.

Фото: колаж РБК-Україна

Як повідомлялося раніше, відомий астролог Павло Глоба склав гороскоп успіху на серпень 2019 для всіх знаків Зодіаку і розповів, кому не пощастить в останній місяць літа.

Додамо, що нещодавно астролог назвав знаки Зодіаку, які казково розбагатіють ще влітку.