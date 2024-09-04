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Особо опасный день ретро-Меркурия: астролог дала прогноз на 4 сентября и назвала главные запреты

Что запрещено делать 4 сентября (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В эту среду, 4 сентября, Меркурий будет и дальше находиться в ретрограде. Впрочем, этот день особенно важен.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила прогноз на этот день и дала главные советы.

Прогноз астропогоды на 4 сентября

Меркурий все еще ретроградный и находится в теневом периоде. А потому не забывайте о неудачном периоде для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещении парикмахерской.

"Действует сочетание Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, с Черной Луной - фиктивной кармической расчетной точкой, символизирующей нашего "демона-искусителя", - также рассказала астролог.

"Он характеризует наши скрытые черты, страхи, волнения и комплексы, которые часто не осознаются, а вытесняются в подсознание. Точным этот аспект станет 4 сентября", - добавила она.

Именно поэтому этот период, до 6 числа включительно, не рекомендуется для:

  • основание нового бизнеса
  • оформление браков
  • начала судебных дел, ценных приобретений, пластических сделок.

"В настоящее время возможны ошибки, просчеты, конфликты. Пассивность может привести к развитию мнительности, подозрительности и коварству. Неиспользованная энергия может навредить здоровью", - предупредила Соловьева.

"Эта среда - день активных действий, борьбы, соревнований, расширения, освобождения от негативных эмоций, неуважения к себе и окружающим, время преодоления своих нежелательных качеств", - добавила она.

Удача будет на стороне тех, кто верит в свой успех. В этот день наступает раскаяние, прощение и исправление ошибок, рассказала астролог.

Хорошо выполнять просьбы окружающих. Рекомендуются посещение сауны, бани, физические нагрузки, тренировки.

Гороскоп на 4 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на 4 сентября

"В среду наступает день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения", - сообщила Соловьева.

Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их. Возможны обман и мошенничество.

Во время теневого периода ретро Меркурия следует:

  • возвращаться к предыдущим проектам
  • возобновлять общение с бывшими знакомыми
  • путешествовать туда, где когда-то уже бывали
  • начинать поиски потерянных вещей
  • возвращать клиентов
  • анализировать, собирать нужную информацию
  • изучать и исследовать различные ситуации.

"Для того чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты и прочее) или просто зажечь свечи из него", - советует эксперт.

Также можно есть твердые сорта сыра. А еще выбирайте интеллектуальный досуг: просмотр фильмов, игры на логику, общение с приятными для вас собеседниками, интересная книга.

К слову, раньше появился лунный календарь стрижек.

Кроме того, читайте Таро-гороскоп на 4 сентября.

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