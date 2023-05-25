Особенная диета. Как нужно питаться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Коротко о болезнях сердца

Сердечно-сосудистые заболевания - это группа заболеваний сердца и кровеносных сосудов, включающая: гипертоническую болезнь (высокое давление), ишемическую болезнь сердца, ревматические заболевания сердца, цереброваскулярные заболевания и другие.

Высокое артериальное давление (гипертония) - это наиболее распространенное заболевание среди структуры ССЗ во всем мире и заболевание, повышающее риск развития таких осложнений как инсульт и инфаркт.

Важнейшими факторами риска ССЗ являются:

нездоровое питание

гиподинамия (ограничение двигательной активности)

употребление табака и злоупотребление алкоголем

Как питаться с болезнями сердца

Эксперты Национального института здоровья США разработали диету, которая может помочь людям контролировать свое АД и влиять на риски ССЗ. Она называется DASH-диета, что означает Dietary Approaches to Stop Hypertension (диетические подходы для остановки гипертонии).

Основная цель DASH диеты - нормализация артериального давления. Вместе с тем, дополнительными преимуществами являются снижение уровня холестерина, контроль сахара в крови и нормализация веса.

Основные принципы DASH-диеты: