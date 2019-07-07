Особливо небезпечно для маленьких дітей: Комаровський застеріг батьків

Доктор Комаровський розповів, як уникнути випадкового потрапляння їжі в дихальні шляхи дитини. Про це іменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

За словами Євгена Комаровського, у Сполучених Штатах понад 50 % всіх звернень за медичною допомогою через задуху припадає на дітей віком до п'яти років, які стали задихатися під час прийняття їжі. Тому педіатр зазначає, що вкрай важливо дотримуватися заходів безпеки.

Так, основна небезпека виникає, коли дитина, відкусивши шматок їжі, відволікається, і замість того, щоб його розжувати і проковтнути, може вдихнути.

Справа в тому, що у дітей дихальні шляхи набагато вужчі, ніж у дорослих, тому ймовірність їх перекриття в рази вище.

Комаровський розповів, як запобігти вдиханню їжі (фото: pixabay.com)

Комаровський порадив дотримуватися правил безпеки під час годування:

Дитина під час їжі повинна сидіти за столом. Якщо вона рухається з їжею в роті, це збільшує ймовірність її вдихання.

Їжу слід ділити на дрібні шматочки, давати її в рот невеликими порціями і вчити пережовувати.

Контролюйте процес, навіть якщо дитина вже вміє жувати самостійно.

Яблука, моркву і інші овочі та фрукти слід порізати маленькими шматочки, натерти або зварити.

Комаровський розповів, як запобігти вдиханню їжі (фото: pixabay.com)

М'ясо краще дрібно порізати, а якщо ви даєте дитині сосиски, їх слід порізати смужками вздовж, а не кружальцями.

Цукерки, льодяники, а також жуйки особливо небезпечні тим, що перебувають у роті тривалий час. І дитина під час гри може легко ними вдавитися.

Насіння і горіхи в необробленому вигляді маленьким дітям не можна давати взагалі. Їх можна розтерти і перемішати з іншою їжею.

Варто звертати увагу на те, що легко можна вдихнути попкорн. А оливки, виноград, вишню (та інші круглі продукти) слід розрізати навпіл і вийняти кісточки.

Також звертайте увагу на родзинки, рибу з кістками, а також інші потенційно небезпечні для дитини продукти.

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