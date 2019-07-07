Особливо небезпечно для маленьких дітей: Комаровський застеріг батьків

Доктор Комаровський дав батькам кілька важливих рад
Доктор Комаровський розповів, як уникнути випадкового потрапляння їжі в дихальні шляхи дитини. Про це іменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.
За словами Євгена Комаровського, у Сполучених Штатах понад 50 % всіх звернень за медичною допомогою через задуху припадає на дітей віком до п'яти років, які стали задихатися під час прийняття їжі. Тому педіатр зазначає, що вкрай важливо дотримуватися заходів безпеки.
Так, основна небезпека виникає, коли дитина, відкусивши шматок їжі, відволікається, і замість того, щоб його розжувати і проковтнути, може вдихнути.
Справа в тому, що у дітей дихальні шляхи набагато вужчі, ніж у дорослих, тому ймовірність їх перекриття в рази вище.
Комаровський розповів, як запобігти вдиханню їжі (фото: pixabay.com)
Комаровський порадив дотримуватися правил безпеки під час годування:
Комаровський розповів, як запобігти вдиханню їжі (фото: pixabay.com)
Раніше педіатр розповів батькам, що потрібно робити, якщо їх однорічні діти страждають від відсутності апетиту і категорично відмовляються самостійно їсти.
Також ми писали про те, що Комаровський розповів, чи варто турбуватися, якщо у дитини довго не прорізуються молочні зуби.
Нагадаємо, нещодавно доктор Комаровський розповів, чи варто дитині з контагіозним молюском відвідувати басейн, і чи заразливо це для інших дітей.