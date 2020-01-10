Особливо небезпечна для дорослих: як не заразитися дитячою хворобою

Вітряна віспа, або в народі - вітрянка - гостре інфекційне захворювання, яке викликає вірус групи герпесу. Найчастіше хворобу переносять у дитячому віці, та зазвичай заражаються в колективах - садку, школі. Але захворіти вітрянкою можуть і дорослі, які уникли її в дитинстві. Які відмінності вітрянки у дітей та дорослих, і які бувають ускладнення - в матеріалі Styler.

Як передається вітряна віспа

Єдиний шлях - повітряно-краплинний, від людини до людини. При цьому поза організмом вірус гине дуже швидко. Самим заразним є кінець інкубаційного періоду (2-3 тижні) і період піку висипань. Коли бульбашки полопалися і покрилися кіркою - людина вже не небезпечна для оточуючих.

Особливості вітрянки у дітей

Діти переносять вітрянку, як правило легко і без наслідків, а шрами швидко зникають. Специфічного лікування від вітряної віспи немає, а висипання, як правило, мажуть зеленкою, фукорцином або іншими антисептиками. По-перше, ранки підсихають, а по-друге, так можна контролювати нові прищики. Якщо протягом двох діб не утворюється нових "нефарбованих" везикул, хворобі майже кінець.

Дітям зазвичай призначають питний режим, провітрювання і вологе прибирання, як і при будь-якій іншій вірусній інфекції. А якщо висип дуже свербить, призначають антигістамінні препарати.

Чим небезпечна вітрянка для дорослих

Дорослі рідше хворіють на вітрянку, але переносять її складніше - можлива сильна температура з лихоманкою. А шрами від найперших і найбільш глибоких везикул можуть залишитися на все життя. Медики радять дотримуватися постільного режиму, багато пити води, а також відмовитися від алкоголю і шкідливої їжі.

Після інфікування вірус залишається латентним в нервових клітинах і може регенеруватися, викликаючи вторинну інфекцію - оперізувальний лишай. Це зазвичай відбувається у дорослих старше 50 років або у людей з ослабленим імунітетом.

Вітрянка у дитини (фото: hhs.gov)

Ускладнення при вітряній віспі зустрічаються в 5-6% випадків, в основному у дорослих. 30% ускладнень - неврологічні, 20% - пневмонії і бронхіти, 45% - місцеві ускладнення (бактеріальні ураження шкіри тощо), що супроводжуються утворенням рубців.

Зокрема, може розвинутися гангліоневрит - ураження нервового вузла з прилеглими до нього нервовими волокнами.

Вітрянка у вагітних загрожує вадами розвитку плоду

Вітрянка у вагітних небезпечна в першому і останньому триместрі. У перші 20 тижнів вагітності вона може стати причиною викидня, внутрішньоутробної смерті плода. Якщо ж цього не станеться, можливі вади розвитку кінцівок (вкорочення, деформація), головного мозку (мікроцефалія, гідроцефалія, коркова атрофія) та органів зору (катаракта).

Але ризик зараження внутрішньоутробно зводиться до 2%, тому вітрянка не є показанням до аборту.

Якщо ж жінка захворіла вітрянкою за кілька днів до пологів, то ризик інфікування дитини при пологах дорівнює 17%.

Зазначимо, що захворіти повторно на вітрянку можна, але таке трапляється вкрай рідко. Зазвичай другий раз хворобу переносять ті, хто перший раз перехворів в легкій формі, і не виробився імунітет.

Як уберегти себе від вітрянки

Єдиним захистом від вітрянки є вакцинація, але в нашій країні щеплення від вітрянки не входить в обов'язковий перелік. Тим не менш вакцину можна придбати в аптеці - коштує вона близько 800-900 грн.

На користь вакцинації говорить і те, що везикули можуть виникати в будь-якому місці. Приміром, якщо ранка з'явиться на лінії росту вій, волосся, швидше за все випаде і більше ніколи не відновиться.

Якщо ж берегти дитину від відвідувань, наприклад, дитячого садка, шанс захворіти вітрянкою зменшитися, але ніхто не гарантує, що хворіти нею доведеться в дорослому віці, можливо навіть і при вагітності.