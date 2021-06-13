Основні симптоми коронавірусу змінилися через мутацій

При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я як і раніше перераховує три контрольних ознаки вірусу: лихоманку, безперервний кашель і втрату смаку і запаху.

Професор генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона Тім Спектор заявив, що індійський варіант коронавірусу у молодих людей зараз більше схожий на застуду.

Він також додав, що люди повинні проходити тестування, якщо вони думають, що у них застуда. Це допоможе стримати будь-яке потенційне поширення COVID-19.

За даними експертів, кашель був найбільш поширеним симптомом на початку пандемії, і він був у 46% інфікованих пацієнтів.

"З початку травня ми вивчаємо основні симптоми, і вони вже не такі, як раніше", - зазначили вчені.