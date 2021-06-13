RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Основні симптоми коронавірусу змінилися через мутацій

Автор: Роман Мирончук

Коронавірус мутував і це призвело до зміни його основних симптомів. Вчені говорять, що головний біль, біль в горлі і нежить - тепер найчастіші симптоми COVID-19.

Про це повідомляє Mirror.

При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я як і раніше перераховує три контрольних ознаки вірусу: лихоманку, безперервний кашель і втрату смаку і запаху.

Професор генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона Тім Спектор заявив, що індійський варіант коронавірусу у молодих людей зараз більше схожий на застуду.

Він також додав, що люди повинні проходити тестування, якщо вони думають, що у них застуда. Це допоможе стримати будь-яке потенційне поширення COVID-19.

За даними експертів, кашель був найбільш поширеним симптомом на початку пандемії, і він був у 46% інфікованих пацієнтів.

"З початку травня ми вивчаємо основні симптоми, і вони вже не такі, як раніше", - зазначили вчені.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив занепокоєння з приводу поширення Delta-варіанту коронавірусу. Він також зазначив, що менш оптимістичний щодо ослаблення карантинних обмежень, які заплановані з 21 червня.

Ми також писали про те, що головний санітарний лікар Ігор Кузин розповів, коли робити щеплення після перенесеного COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України здоровьеКоронавірус