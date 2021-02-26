Ускладнення після коронавірусу зникають через пів року: нове дослідження

Вчені з Ізраїлю заявили, що 95% пацієнтів, які перехворіли на коронавірус, всі ускладнення і симптоми зникли через пів року. У новому дослідженні йдеться про те, що респіраторні прояви та серцеві захворювання оборотні.

Медики центру "Шаарей-Цедек" спостерігали за перебігом коронавірусу і процесом одужання у 166 людей. У 94% пацієнтів через три місяці після хвороби спостерігалась задишка, а у 97% пацієнтів були інші стійкі симптоми. 55% пацієнтів скаржилися на загальну слабкість, у 25% - зберігався стійкий кашель. У 11% перехворілих були проблеми зі смаком і нюхом, а у 8% - неврологічні симптоми, запаморочення.

Однак через 6 місяців у більшості пацієнтів всі проблеми та симптоми після захворювання почали поступово зникати.

"Ми можемо з обережністю говорити, що більшість симптомів зникає протягом трьох-шести місяців. Майже всі пацієнти, яких ми обстежили, через шість місяців повідомляли про помітне поліпшення загального стану, і це показали результати тестів. Ми виявили, що регулярні заняття фітнесом 3-4 рази в тиждень безпосередньо сприяли тому, що пацієнти одужували набагато швидше", - повідомив директор Інституту легенів при клініці "Шаарей-Цедек", професор Габріель Ізбицкі.

У дослідження брали участь пацієнти віком від 18 до 86 років. У них була діагностована легка, середня та тяжка форма коронавірусу.