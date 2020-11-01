Ускладнення бувають у всіх: лікар назвала проблеми пацієнтів після COVID-19

Лікар-інфекціоніст розповіла, що практично у всіх пацієнтів, які перенесли з коронавірусом пневмонію, залишаються наслідки у вигляді фіброзу легенів на різних стадіях. Вона зазначила, що не всі пацієнти з хронічними захворюваннями важко переносять захворювання.

Як пояснила лікар Ольга Кобевко, є групи ризику при коронавірусі, які дійсно важче переносять захворювання. Про це вона повідомила в інтерв'ю для ТСН.

"Це люди із судинними, нирковими, онкологічними захворюваннями, цукровим діабетом. Вони у першій групі ризику. Ми помітили, що вірус вражає більше цих людей. Ми ще не впевнені, чи це на тлі імунітету, або вірус дійсно сприятливий до певного типу клітин. Знаємо, що він вражає кров, внутрішню стінку судин. У нас було багато здорових людей, які не мали супутніх патологій. У нас було дуже багато спортсменів, здорових людей, які вели правильний спосіб життя, стежили за харчуванням. І зараз у нас кілька таких людей лікуються і них певний розвиток пневмонії з важким перебігом. Тому не можна стверджувати на 100%, що ця інфекція вражає людей, у яких є важкі захворювання", - розповіла інфекціоніст.

Вона додала, що у багатьох пацієнтів виникає ускладнення, яке залишається надовго і сильно заважає жити.

"Перше, що вражає, це – легеневу тканину. І дійсно, у всіх пацієнтів, у яких була пневмонія, у них залишається фіброз на різних рівнях розвитку і в різних стадіях. Фіброз легенів дуже часто може залишатися в такому вигляді, що заважає людині жити. Постійно виявляється якась задишка. Люди навіть після двох місяців хвороби кажуть, що їм все ще важко довго ходити пішки або підійматися по сходах, вони це відчувають", - повідомила Кобевко.

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