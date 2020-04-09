Послаблення карантину і пік коронавірусу: важлива заява МОЗ

Карантин в Україні не послаблять (колаж РБК-Україна)

Найближчим часом не варто чекати послаблення карантину через коронавірус в Україні

Послаблення карантину через коронавірус в Україні не буде найближчим часом. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров’я 9 квітня.

"Уряд не планує достроково послаблювати карантинні заходи. Для своєї безпеки та безпеки рідних українці поки що мають залишатись удома. До цього також закликає і Всесвітня організація охорони здоров’я. ВООЗ вважає, що для країн Європи ще рано послаблювати обмежувальні заходи", - йдеться у повідомленні.

Крім того, українців попередили: пік коронавірусу в країні ще не настав.

"Згідно зі статистикою, карантинні заходи уповільнюють поширення грипу та коронавірусної хвороби. Однак пік інфікування коронавірусом в Україні ще не настав, він прогнозується на 14-15 квітня", - відзначили у МОЗ.

При цьому спеціалісти зауважили, що в Україні не така стрімка динаміка захворювання на COVID-19, як в інших країнах.

"Однак спалах там почався на місяць раніше, тому розслаблятися ще зарано", - резюмували експерти.

Раніше ми писали, що Кабмін вніс зміни в постанову про запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, яким вводяться більш жорсткі обмеження на період карантину.

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