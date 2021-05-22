Харків'янка, яка образила учасників параду вишиванок, розкаялася на відео: "я сповна поплатилася"

Зауважимо, що це вже не перші вибачення дівчини за скандальні висловлювання.

Напередодні колишня студентка факультету міжнародних відносин Університету ім. Каразіна написала в мережі, що її слова "можливо були різкими" через "спонтанність", але, мовляв,"не були спрямовані на те, щоб когось образити", і попросила вибачень"у тих, кого це зачепило".

Очевидно, що подібний пост дівчини не мав очікуваного ефекту, і кількість обурених коментарів збільшувалася. Також СММ-менеджер і продавець кросівок через Instagram позбулася своєї роботи через скандал.

Тепер харків'янка записала відео з новими вибаченнями, визнала неправоту і знову попросила вибачення за "дуже гучні висловлювання" з приводу параду на честь Дня вишиванок.

"Я дійсно дуже різко висловилася. Я хочу принести свої щирі вибачення з приводу цієї ситуації, тому що я зрозуміла, яку кількість людей я образила", - сказала вона.

Дівчина зазначила, що їй дуже неприємно за те, що послала громадянам такі негативні емоції.

"Я сповна поплатилася за свої дії, тому що мене звільнили з роботи. Я отримала насправді велике дозування хейту, я отримала велике дозування пригнічень. Я обіцяю, що більше цього не повториться. Я ціную культуру своєї країни. І ще раз приношу свої щирі вибачення", - йдеться у зверненні.

Відео: дівчина вибачилася за грубі образи учасників параду вишиванок у Харкові

Нагадаємо, що розкаювалася дівчина за свій скандальний коментар місцевому блогеру про проведення маршу вишиванок у Харкові. Вона назвала його учасників "дійсно неосвіченими людьми, яким нема чого робити... вони ходять і займаються х**нею"", а також стверджувала, що слоган "Слава Україні! Героям слава!" нібито є нацистським.

Попереджаємо, в ролику присутня нецензурна лексика і лайка!

Відео: у Харкові жінка грубо висловилася про учасників параду вишиванок