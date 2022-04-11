"Осколки швидко дістали": маленька дівчинка розповіла про жахи Маріуполя

"Ми ховалися в підвалі маленькому. І в мій будинок прилетіло. Потім нас засипало", - каже маленька.

Далі дитина розповідає, як вона зачепила "розтяжку", називаючи її "розеткою".

"Ми виходили з Маріуполя. Я знайшла розетку на підлозі біля будинку. Я випадково на неї наступила. А потім бубухнуло", - продовжує розповідь дитина.

На щастя, серйозних поранень ніхто не отримав.

"Потім, коли була бомба, я присіла біля сумки. Мама мене взяла на руки і біля кущика посадила. Там була кров", - каже маленька.

Дівчинка показує осколкові поранення на лобі, руках, ніжках.

"Швидко дістали осколки. У нас була операція", - додала дитина.

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