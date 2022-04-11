"Осколки швидко дістали": маленька дівчинка розповіла про жахи Маріуполя

Маленька дівчинка з Маріуполя розповіла, що їй довелося пережити під час боїв у місті. Життя в підвалі, втеча з окупації, вибух на "розтяжці" - розповідь дитини шокує.
Відео з історією дівчинки і її мами з'явилося в мережі.
"Ми ховалися в підвалі маленькому. І в мій будинок прилетіло. Потім нас засипало", - каже маленька.
Далі дитина розповідає, як вона зачепила "розтяжку", називаючи її "розеткою".
"Ми виходили з Маріуполя. Я знайшла розетку на підлозі біля будинку. Я випадково на неї наступила. А потім бубухнуло", - продовжує розповідь дитина.
На щастя, серйозних поранень ніхто не отримав.
"Потім, коли була бомба, я присіла біля сумки. Мама мене взяла на руки і біля кущика посадила. Там була кров", - каже маленька.
Дівчинка показує осколкові поранення на лобі, руках, ніжках.
"Швидко дістали осколки. У нас була операція", - додала дитина.
Дивіться нижче відео:
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