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"Осколки швидко дістали": маленька дівчинка розповіла про жахи Маріуполя

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Понеділок 11 квітня 2022 09:55
"Осколки швидко дістали": маленька дівчинка розповіла про жахи Маріуполя Фото: наслідки обстрілу Маріуполя (t.me.polkazov)
Автор: Світлана Мащенко

Маленька дівчинка з Маріуполя розповіла, що їй довелося пережити під час боїв у місті. Життя в підвалі, втеча з окупації, вибух на "розтяжці" - розповідь дитини шокує.

Відео з історією дівчинки і її мами з'явилося в мережі.

"Ми ховалися в підвалі маленькому. І в мій будинок прилетіло. Потім нас засипало", - каже маленька.

Далі дитина розповідає, як вона зачепила "розтяжку", називаючи її "розеткою".

"Ми виходили з Маріуполя. Я знайшла розетку на підлозі біля будинку. Я випадково на неї наступила. А потім бубухнуло", - продовжує розповідь дитина.

На щастя, серйозних поранень ніхто не отримав.

"Потім, коли була бомба, я присіла біля сумки. Мама мене взяла на руки і біля кущика посадила. Там була кров", - каже маленька.

Дівчинка показує осколкові поранення на лобі, руках, ніжках.

"Швидко дістали осколки. У нас була операція", - додала дитина.

Дивіться нижче відео:

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