Оскар 2021: як буде проходити церемонія в умовах пандемії COVID-19

Церемонія нагородження

Номінантам на кінопремію в цьому році прийшло запрошення на залізничну станцію Union Station, де відбуватиметься церемонія. При цьому театр Долбі також згадується у листі як додатковий елемент з виступами наживо.

Для номінантів з Європи планують робити включення в спеціальних хабах, які знаходяться в Лондоні і Парижі. Але поки ще немає домовленостей з місцевою владою.

Номінантів кінопремії просять дотримуватися дрес-коду. У них також повинні бути персоналізовані звернення, в яких потрібно дякувати людям, називаючи їх ім'я, а не посади.

На церемонії не буде ведучого. Нагороди вручатимуть такі зірки світового кінематографа, як Бред Пітт, Хоакін Фенікс, Різ Уізерспун і інші.

Також напередодні гостям доведеться зробити тест на коронавірус. Участь у церемонії онлайн буде заборонено.

Без кінотеатрів, але на стрімінгових платформах

Оскільки прокат фільмів у кінотеатрах Америки був обмеженим, і багато кінотеатрів не працювали, Академія дозволила допуск фільмів зі стрімінгових сервісів без обов'язково кінопрокату в Лос-Анджелесі.

Втім, виробник повинен зазначити, що кінопрокат таки був у планах. Тим самим Академія відсікає фільми, які не мали в планах кінотеатральної дистрибуції. Тому телевізійні стрічки і Youtube-проєкти не можуть отримати номінацію.

Збільшився і дедлайн подачі. В номінацію могли потрапити стрічки, які вийшли з 1 січня 2020 року до 28 лютого 2021 року. Це нововведення з'явилося не тільки через перенесення церемонії нагородження на квітень, але і через запізнілих релізів фільмів, які чекали виходу в кінотеатрах.

Зазначимо, церемонію вручення статуеток премії Оскар 2021 можна буде спостерігати в прямому ефірі на каналі "Україна" в ніч з неділі на понеділок, 26 квітня.