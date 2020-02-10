Оскар 2020: неймовірні факти про фільм-переможець "Паразити"

Оскар 2020 відбувся в ніч з 9 на 10 лютого в Лос-Анджелесі й абсолютним переможцем 92-ій церемонії нагородження престижної кінопремії став фільм "Паразити" режисера Пон Чжун Хо. Кінокартина отримала золоті статуетки в чотирьох номінаціях: за найкращий фільм, за кращу режисуру, за найкращий оригінальний сценарій, за найкращий іноземний фільм.

Сюжет фільму "Паразити" крутиться навколо китайської сім'ї, яка живе в жахливих умовах. Вони змушені збирати коробки від піци, щоб хоч якось звести кінці з кінцями. Але в один прекрасний день все змінюється несподівано. Синові глави сім'ї пропонують спробувати себе в репетиторстві, і юнак успішно проходить співбесіду, а потім влаштовується на роботу.

На новій роботі він завойовує симпатію своїй начальниці, а потім пропонує їй взяти на роботу також його сестру, батька й матір. Однак вони змушені приховувати правду про свої родинні зв'язки та удають, що незнайомі. В кінцевому підсумку стає зрозуміло, що довго така "гра" триватиме не зможе.

Раніше це фільм був високо відзначений кінокритиками та отримав Пальмову гілку в Каннах. Його назвали фільмом про гостру сатиру сучасних реалій життя. "Паразити" став першим фільмом за всю історію існування кінопремії Оскар, який був знятий не англійською мовою і завоював гран-прі в найголовнішій номінації – Найкращий фільм року.

У січні фільм "Паразити" отримав нагороду ААСТА за "Кращий фільм", "Золотий глобус" в номінації "Кращий фільм іноземною мовою", перемогу в номінації "Кращий режисер" і "Кращий фільм іноземною мовою" вибір критиків, Премію гільдії продюсерів США за "Кращий акторський склад в ігровому кіно", Премію Гільдії сценаристів США – за "Найкращий оригінальний сценарій", BAFTA за "Найкращий неангломовний фільм", "найкращий оригінальний сценарій", кінопремію "Незалежний дух" за "Найкращий міжнародний фільм"

"Паразити" (трейлер)

28 лютого фільм "Паразити" побореться за нагороду "Сезар" в номінації "Кращий іноземний фільм".