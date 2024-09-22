Осенняя депрессия. 5 способов быстро избавиться от хандры и улучшить настроение

Осень - пора не только красивых пейзажей, но и частой смены настроения. Многие ощущают хандру и депрессию.

Как быстро избавиться от негативных эмоций за 5 шагов и улучшить себе настроение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на " Украинский интерес ".

Яркие цвета

Цвета имеют важное влияние на наше сознание. Поэтому осень - время купить яркий шарф, новую сумочку, веселую осеннюю курточку. Это не только сделает ваш образ стильным, но вызовет у вас позитив. Добавьте цвета в декор дома - яркий букет цветов, тарелку из фруктов "солнечных" цветов (апельсин, яблоко, грейпфрут).

Свежий воздух

Ничто не сравнится с запахом улицы после осенних дождей. А как пахнут утро и вечера в сентябре! Старайтесь почаще гулять на свежем воздухе, в частности, в скверах и парках. В обеденный перерыв выходите на прогулку, а еще - идите пешком на работу.

Здоровье

Психологи не рекомендуют садиться на диету осенью, потому что ограничение во "вкусностях" только усугубит ситуацию. Ешьте полноценно и старайтесь соблюдать правильное питание.

Но, если вам захочется съесть шоколадку или зефир - сделайте это. В то же время поддерживайте тонус мышц с помощью несложных упражнений или пеших прогулок. Спорт, кстати, помогает побороть осеннюю хандрю.

Эмоции

Осень - это время для кофе, какао, кино, книг, теплых встреч. Собирайте друзей и идите на пикник или найдите в городе новое интересное кафе. Можно даже совершить "кофе-тур" по разным локациям в городе. Самое главное - получать положительные эмоции, общение с близкими и теплые объятия.

Саморазвитие

Займитесь собой и своим тайм-менеджментом. Пусть каждая ваша минута будет занята, тогда времени на хандру точно не хватит. Сделайте то, что вы давно откладывали. Напишите книгу, запишитесь на водительские или языковые курсы, в спортзал.

Чтобы следить за достижениями, заведите отдельный красивый блокнот. Хвалите себя за выполнение задания и старайтесь не переносить их "на завтра".