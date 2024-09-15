Осень - сезон айвы. Сок из этого фрукта поднимет ваш иммунитет и будет бороться с инфекциями

Целебные свойства натурального сока айвы

Сок айвы производят из плодов этого фрукта (Cydonia oblonga), также называемого польским лимоном, благодаря кислому вкусу и высокому содержанию витамина С. Цветет айва в мае, а плоды созревают в октябре. Они внешне похожи на яблоки. Плод айвы обыкновенной компактен, бледно-желтый, а при разрезе быстро темнеет. В сыром виде он обладает терпким вкусом, но идеально подходит для домашних заготовок, таких как соки, варенья или настойки.

Калорийность айвы в 100 г новых плодов составляет 57 ккал, что делает ее низкокалорийным фруктом.

В такой порции содержится 15 г углеводов, включая 1,6 г пищевых волокон, небольшое количество белков (0,4 г), небольшое количество жиров (0,1 г).

Айва является хорошим источником витамина С, поскольку в 100 г содержится 15 мг аскорбиновой кислоты, которая поддерживает иммунитет организма и борется с инфекциями.

Айвовый сок является источником ценных антиоксидантов, то есть соединений, защищающих клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами кислорода. Избыток радикалов повышает риск заболеваний образа жизни, включая атеросклероз, диабет 2 типа или гипертонию.

Органические кислоты, такие как яблочная кислота, винная кислота, лимонная кислота и фумаровая кислота отвечают за терпкий вкус сока айвы, но благодаря своим свойствам они улучшают работу пищеварительной системы и повышают усвоение кальция и железа.

Мякоть содержит дубильные вещества, обладающие вяжущим действием, и флавоноиды (кверцетин, антоцианы, каротиноиды), обладающие противораковым и детоксикационным действием на организм. Айвовый сок также содержит большое количество пектина, который благодаря своим желирующим свойствам способствует выведению из организма токсинов и тяжелых металлов.

От чего помогает айвовый сок?

Положительно влияет на иммунную систему

Айвовый сок обычно используют осенью и зимой, поскольку он способствует укреплению иммунитета. Благодаря своим антибактериальным свойствам его часто используют у людей с сухим кашлем, вызванным респираторными инфекциями.

Хлорогеновая кислота, содержащаяся в соке айвовой кожуры, снижает способность бактерий размножаться и способствует их выведению из организма. Однако высокое содержание дубильных веществ с терпким эффектом эффективно поддерживает лечение диареи.

При кипячении сока айвы выходит фенольный экстракт, который защищает эритроциты и препятствует их распаду. Поэтому напиток можно использовать для профилактики анемии.

Кому нельзя сок айвы?

Несмотря на свои полезные свойства, айвовый сок рекомендован не всем.

Продукты из айвы, который продается в магазинах, нельзя употреблять больным сахарным диабетом из-за частого добавления в продукт сахара.

Чрезмерное употребление этих продуктов диабетиками может вызвать гипергликемию, то есть повышение уровня глюкозы в крови. Беременным женщинам следует избегать употребления этого напитка, поскольку он может вызвать проблемы с желудком. Перед введением диеты лучше проконсультироваться с лечащим врачом.

Готовые заготовки из айвы (соки, муссы, сиропы) использовать в соответствии с рекомендациями производителя. Не превышайте рекомендованную суточную дозу и не принимайте продукт по истечении срока годности.

Как приготовить сок из айвы?

Самый простой рецепт айвового сока не требует большого опыта или специального оборудования. Несомненно, следует приготовить концентрированный сок айвы, чтобы наслаждаться им в течение осенне-зимнего периода.

Он укрепит ваш иммунитет, а в качестве добавки к чаю с медом прекрасно согреет. Отходами производства айвового сока являются семена, которые можно использовать в виде настоя, стимулирующего пищеварение и ускоряющего обмен веществ. Столовую ложку семян залить крутым кипятком, высыпать в банку, перемешать и подождать 3 часа.

Для приготовления основного сока из айвы необходимо подготовить:

1 кг плодов айвы (4-5 шт.),

1,5 кг сахара или 750 г стевии,

банка емкостью 1,5л.

Айву нужно тщательно вымыть, разрезать на четвертинки и удалить семечки. Не очищайте айву от кожуры перед приготовлением, так как в ней содержится наибольшее количество эфирных соединений, придающих ей неповторимый аромат. После удаления косточек айву следует нарезать небольшими кубиками или натереть на терке.

В вымытую банку поочередно выложите айву, засыпая сахаром. Если вы желаете, чтоб сок был без сахара, его можно поменять стевией. Стевия слаще сахарозы, поэтому ее следует добавлять меньше, чем в случае с сахаром.

Накройте банку марлей и оставьте в темном месте на 4 дня, не забывая каждый день помешивать банку. Айву, засыпанную сахаром, нельзя хранить дольше нескольких дней, так как сок может начать бродить (первый этап приготовления айвовой настойки).

Если вы хотите сохранить сок во всю зиму, пастеризация будет обязательной.