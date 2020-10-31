Помилки, які можуть призвести водіїв до серйозних аварій і загибелі

Всі водії допускають помилки за кермом. Це стосується і новачків без досвіду, і автомобілістів зі стажем. Однак фахівці склали список помилок, які роблять практично всі водії й саме вони можуть призвести до серйозних ДТП і смертельних трагедій.

Як повідомляють в ТСН, знання найпоширеніших помилок водіїв допоможе переоцінити стиль водіння та уникнути аварій.

Багато водіїв не звертають увагу на інші машини, які виїжджають з прилеглих доріг і смуг. Автомобілісти летять по головній дорозі на великій швидкості й часто створюють перешкоду для тих, хто намагається перелаштуватися в іншу смугу. Це стає причиною аварій.

Під час руху водії часто відволікаються на смартфони. Особливо досвідчені встигають писати повідомлення, вивчати соціальні мережі чи займатися пошуком музики – все це на ходу. Це призводить до того, що вони сильно відволікаються від дорожнього руху та того, що відбувається навколо.

Ще одна часта помилка – недотримання дистанції між автомобілями. Неодноразово аварії відбувалися саме через те, що учасники дорожнього руху впритул наближалися один до одного. А цей маневр дуже небезпечний, особливо на трасах за містом.

Помилка, яку роблять багато водіїв – неправильне гальмування в повороті. Водії в'їжджають в поворот на повній швидкості, а потім починають гальмувати в самій крутій точці й проходять дуже повільно. Це дуже шкідливо для підвіски та кульових опор машини, і, крім того – може закінчитися крутим занесенням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти пояснили, як поводитися водіям, якщо їх зупинили без причини.

А також розповідали про те, що в Україні техогляд можуть не пройти понад 3 мільйонів автомобілів.