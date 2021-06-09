Ця помилка в харчуванні може спровокувати жіноче безпліддя

До безпліддя у жінок можуть привести не тільки певні хвороби, але і помилки в харчуванні. Їх допускають багато з тих, хто стежить за вагою або намагається схуднути. Як не нашкодити своїй репродуктивній функції - читайте нижче в нашому матеріалі.

За словами відомого дієтолога Світлани Фус проблеми з жіночим здоров'ям можуть виникнути при відмові від вживання жирів. Лікар заявляє, що це в абсолютно неправильно, позаяк жири необхідні організму для нормальної життєдіяльності.

Якщо захоплюватися такою дієтою, це може призвести до безпліддя.

"Є десятки випадків, коли жінки не могли завагітніти через те, що виключали жири. Адже без нормальної кількості гормонів дітородна функція неможлива", - говорить фахівець.

Відзначимо, що чоловіче здоров'я теж багато в чому залежить від вживаних продуктів і напоїв. Зокрема, лікарі радять відмовитися від:

більше трьох чашок кави в день,

алкоголю (особливо пива),

солодкої газованої води,

А ось така риба і морепродукти, як тунець, лосось і устриці навпаки зміцнюють силу чоловіка і підвищують лібідо.