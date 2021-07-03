Помилка медсестри призвела до смерті чоловіка на 20 хвилин: він розповів, що встиг побачити

Скотту Драммонду повинні були провести звичайну операцію на великому пальці руки. Медсестра ввела пацієнту лідокаїн в руку, який повинен був подіяти, як місцевий наркоз на частину руки. Але вона допустила помилку і не дуже туго наклала джгут на передпліччя. Ліки потрапили не туди, куди потрібно і досягло серця.

Скотт зрозумів, що щось сталося, оскільки медсестра вилетіла з операційної, а до нього прибігли медики. У цей момент він вже почав втрачати свідомість.

"Я зрозумів, що опинився в якомусь дивному місці. Відчував біль в руці. Але навколо мене були високі дерева, красиві польові квіти. Я люблю садівництво і рослини й, напевно, опинився не дарма в такому місці. Я почув голос, який сказав мені не озиратися назад. І щоб я йшов і розмовляв з людиною, у якої були великі руки. Я простягнув йому свою руку, він доторкнувся до неї, і весь біль зник. Звучить дивно, але так і було", - розповів Скотт.

Він додав, що після того, як незнайомець відпустив його руку, він повідомив Скотту, що він не може тут залишатися і його чекають справи на Землі.

Після цього чоловік прийшов до тями в лікарні та дізнався, що його вже 20 хвилин тому оголосили мертвим.

"Я прокинувся і побачив бирку, де було написано, що я помер 20 хвилин тому. Але я живий, і я побував у самому прекрасному місці. Може, померти - це не так вже й страшно?"- зізнався Драммонд.

Чоловік зізнався, що не тримає зла на медсестру, оскільки ця подія багато років тому сильно змінила його життя.