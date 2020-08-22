Відчуття, що вони вмирають: Зеленський розповів, як його родина хворіла коронавірусом

Дружина Зеленського важко перенесла хворобу
Президент Володимир Зеленський під час візиту в Миколаївську область зізнався, що його сім'я перехворіла COVID-19. Про це він розповів на брифінгу під час відповідей на запитання журналістів.
"Скажу відверто, що цей COVID-19 - це зараза. Іншого слова немає. Захворіла моя дружина і син, до речі, теж. І вони разом лікувалися в лікарні", - зазначив президент Володимир Зеленський.
За словами українського державного діяча, діти переносять цей вірус відносно нормально, деколи може бути температура. А ось дорослим в цьому випадку пощастило менше.
"Тому я всім бажаю здоров'я і дуже прошу бути обережними особливо зараз, тому що люди перестали дотримуватися будь-які карантинні заходи, ніхто нічого не боїться. Повірте нашій родині - ніхто не боїться, поки у тебе поруч хтось не захворів. Хвороба повністю виснажує. На другому тижні у людей відчуття, що вони вмирають", - прокоментував він.
Також Зеленський зазначив, що збільшення кількості хворих в подальшому може повністю зупинити медицину і тоді держава ніяк не зможе допомогти. Тому важливо пам'ятати, що на даний момент все залежить від людей: краще не чекати, а вжити заходи до того, як захворіють близькі Вам люди.
Нагадаємо, про те, що Зеленська захворіла коронавірусом, стало відомо 12 червня.
Після цього вже 16 червня її госпіталізували з діагнозом двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня тяжкості.