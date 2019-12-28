Ощадбанк зробив важливу заяву перед Новим роком

Ощадбанк змінює графік роботи на період новорічних та різдвяних свят 2020. Про це Styler розповіли в прес-службі фінустанови.

Перед святами 28 грудня в банку робочий день (фінустанови в цю суботу відпрацьовують вихідний 31 грудня).

29 і 30 грудня відділення Ощадбанку працюватимуть за звичайним розкладом

Як уточнили представники банку, в перші дні нового року - у середу 1 січня і четвер 2-го - у відділеннях вихідні.

Графік роботи у святковий тиждень з 3 до 7 січня в Ощадбанку буде індивідуальний.

8 січня відділення працюватимуть у звичайному режимі.

Співробітники банку просять українців для уточнень скористатися номером контакт-центру 0 800 210 800 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів по всій території країни) або ж перевірити на сайті банку.

Система інтернет-банкінга Ощад24/7 буде працювати як звичайно, без "прив'язки" до свят.

Нагадаємо, що Ощадбанк є державним банком, але в липні уряд змінив тип акціонерного товариства з публічного на приватне.

Цей банк є другим за розмірами активів і найбільшим за кількістю відділень усіх банківських установ України.

Нещодавно стало відомо, що Ощадбанк закриє близько 500 відділень у різних містах України в рамках оптимізації фізичної мережі філій банку, і число відділень може скоротитися до 1800. Як розповів глава наглядової ради фінансової установи Байба Апін, установа має намір якомога більше клієнтів перевести в онлайн.