Сельдь из толстолоба по-домашнему: гора вкуснятины за копейки

Что может быть лучше кусочка по-домашнему засоленной рыбки, положенного на хлеб с маслом или под картошечку с лучком? А если это еще дешево, то вообще песня! Предлагаем засолить бюджетный толстолоб вместо сельди.
О рецепте идет речь на канале Наташине господарство.
Очистите рыбу от внутренностей и голов. Разрежьте каждую тушку вдоль, позвоночник извлеките (из него получится вкусная уха). Нарежьте рыбу пластинами толщиной 1-2 см.
Налейте в кастрюлю воду, добавьте соль, сахар, уксус. Вскипятите маринад и полностью охладите. Залейте рыбу и поставьте сверху гнет.
Таким образом рыба будет мариноваться в течение двух суток в холодильнике.
Каждый кусок обсушите полотенцем. Переложите в лоток, добавьте специи и растительное масло. Наша рыба готова!
Раньше мы писали, как сделать домашние шпроты из салаки.
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