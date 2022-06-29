RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Осадча показала моторошне фото вбитої 6-річної дівчинки: "російська ракета зупинила її життя назавжди"

Катя Осадча показал фото вбитої 6-річної дівчинки (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У ніч на 28 червня російські окупанти вдарили ракетами по житлових будинках Очакова в Миколаївській області. Внаслідок цього загинули троє людей, у тому числі й шестирічна дівчинка, яка спала у своєму ліжечку.

На черговий злочин Росії відреагувала телеведуча Катя Осадча у Instagram та просить закрити небо над Україною.

Українська телеведуча опублікувала в Instagram моторошне фото вбитої дитини та підписала його двома мовами - українською та англійською.

Зокрема, зіркова мати трьох синів написала, що це фото має побачити весь світ, який намагається жити своїм звичним життям, поки Росія продовжує вбивати українських дітей.

"Дівчинці з Очакова було 6, вона мала своє щасливе дитинство, цієї осені пішла б до першого класу, грала з однолітками, мріяла стати кимось, як всі діти. Просто уявіть, вона спала у своєму ліжечку і бачила сни, свої дитячі сни, коли російська ракета зупинила її життя на завжди", - написала ведуча.

Також Осадча звернулася до європейських лідерів із вимогою закрити небо над Україною.

"Це жахливий несправедливий суд над нами всіма. Ми люди й так не можна! Немає у світі такого права обривати життя людей за чиїмось рішенням! Ми вимагаємо закрити небо", - додала вона.

Окрім того, вона зазначила, що в українців немає сил чекати.

"Мені здається, що українці ладні самі винайти свій залізний купол, немає сил чекати на припинення цього катування! Спи спокійно янголятко, вибач нас дорослих за цей жахливий світ", - написала Катерина.

Раніше ми повідомляли, що Горбунов емоційно розповідав про розлуку з синами.

Також ми писали, що у Кременчуці рідні шукають дівчину, яка зникла в атакованому ТЦ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Катя Осадчавойна