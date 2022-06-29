Осадча показала моторошне фото вбитої 6-річної дівчинки: "російська ракета зупинила її життя назавжди"

Українська телеведуча опублікувала в Instagram моторошне фото вбитої дитини та підписала його двома мовами - українською та англійською.

Зокрема, зіркова мати трьох синів написала, що це фото має побачити весь світ, який намагається жити своїм звичним життям, поки Росія продовжує вбивати українських дітей.

"Дівчинці з Очакова було 6, вона мала своє щасливе дитинство, цієї осені пішла б до першого класу, грала з однолітками, мріяла стати кимось, як всі діти. Просто уявіть, вона спала у своєму ліжечку і бачила сни, свої дитячі сни, коли російська ракета зупинила її життя на завжди", - написала ведуча.

Також Осадча звернулася до європейських лідерів із вимогою закрити небо над Україною.

"Це жахливий несправедливий суд над нами всіма. Ми люди й так не можна! Немає у світі такого права обривати життя людей за чиїмось рішенням! Ми вимагаємо закрити небо", - додала вона.

Окрім того, вона зазначила, що в українців немає сил чекати.

"Мені здається, що українці ладні самі винайти свій залізний купол, немає сил чекати на припинення цього катування! Спи спокійно янголятко, вибач нас дорослих за цей жахливий світ", - написала Катерина.