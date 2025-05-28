Осадчая "наехала" на матерей, которые вывозят детей за границу: в ответ получила за сына в США

Телеведущая поделилась своей позицией относительно того, почему украинские родители массово вывозят детей за границу.

В разговоре с журналисткой она предположила, что причина не только в стремлении уберечь малышей от опасности войны.

"Мы все живем в Украине все время войны и, к сожалению, привыкли к опасности. А вот к неопределенности привыкнуть сложнее. Поэтому детям нужно давать представление, где они нужны. Должны разговаривать с ними, мол, а ты можешь получить вот такое образование, такую-то зарплату, такую-то карьеру - помочь им выстроить путь. Так мы можем удержать наших детей", - пояснила она.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

По мнению Осадчей, сосредотачиваться стоит и на будущем рынке труда. Она подчеркнула, что важно помочь молодежи сориентироваться в востребованных специальностях, которые будут актуальными для восстановления страны.

"Мы с фондом будем работать над тем, чтобы выявлять пул профессии, в том числе децентрализованно по регионам. Ведь регион от региона отличается, и те профессии, которые очень нужны в одном, могут быть не нужны в другом", - добавила ведущая.

Катя также прокомментировала тенденцию выезда из Украины парней-подростков. Она считает, что этот вопрос нельзя игнорировать, ведь страна рискует потерять будущий потенциал.

"Мы как общественный сектор не можем на это влиять. Но да, таким образом мы теряем человеческий капитал, и те подростки, которые выезжают сейчас, потом могут не вернуться. Это такой дискуссионный вопрос на уровне государства, который надо и стоит поднимать, не закрывать на него глаза. Потому что действительно мамы вывозят своих сыновей за границу", - согласилась телеведущая.

"Страну должны защищать ребята, и ребята должны идти воевать, но, с другой стороны, кто не хочет идти воевать, выезжает за границу. Как удержать этих ребят? Заставлять их воевать? Думаю, что в 18 лет это было бы неверным решением государства", - добавила знаменитость.

Украинцы обвинили Осадчую в двойных стандартах

Впрочем, позиция Осадчей вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях. Несмотря на призывы телеведущей не вывозить детей, многие из пользователей напомнили: ее собственный сын, 22-летний Илья, сейчас живет и получает образование в США.

Катя Осадчая со старшим сыном (фото: instagram.com/kosadcha)

Кроме того, досталось Кате и за ее мужа - телеведущего Юрия Горбунова. В комментариях юзеры возмущались, что тот, по их мнению, "не на фронте", хотя многие другие мужчины в стране нынче защищают государство с оружием в руках.

А вона своїх синів відправить воювати? Чи вивезе за кордон?

А старший син у вас пані де?

А чого її чоловік тоді не пішов захищати Україну!?

Катя, то спочатку відправляйте свого чоловіка на захист держави

Катерині треба було б почати зі своєї сім'ї. Повернути в Україну сина і разом з чоловіком відправити захищати Україну. А потім говорити: "я впевнена"

Хай поверне свій "свій капітал" в Україну і хай з її чоловіком беруть автомати і йдуть воювати! Не Вам судити тих матерів!

Напомним, старший сын Екатерины Осадчей, 22-летний Илья, с лета 2021 года живет за границей. Парень учится в Университете Мэриленда в США и получает образование в ИТ-сфере.

Когда в соцсетях начали появляться вопросы, почему сын известной телеведущей не на фронте, а учится за океаном, на это отреагировал ее муж Юрий Горбунов.

Катя Осадчая с детьми (фото: instagram.com/kosadcha)

"Это история нашего поиска врага внутри страны. Кому-то тригерит, а кому-то это нужно, кто-то этим занимается и кто-то это раздувает. А уставшие люди это поддерживают, хотя на следующий день, судя по тому, как люди извиняются, - меняют свое мнение, потому что эмоция спадает, остается какая-то реальность. И в этой реальности ты понимаешь, что есть какие-то вещи...", - заявил он в интервью Доротюк.

Сама Осадчая в сентябре 2023 года заверила: после завершения обучения Илья вернется в Украину.