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Вот все, что вам необходимо знать об электронных рецептах на лекарства в Украине

Что такое электронный рецепт на лекарства и как им пользоваться (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Недавно в Украине заработала система электронных рецептов на лекарства. Эта новинка работает в тандеме с другой программой "Доступные лекарства". Однако у украинцев возникло немало вопросов относительно такой инновации.

Что именно вам нужно знать об электронных рецептах на лекарства, рассказали на сайте Министерства здравоохранения.

Что такое электронный рецепт

Электронный рецепт - это цифровой аналог бумажного рецепта, который создается, хранится и передается с использованием медицинской информационной системы в электронной системе здравоохранения (ЭСЗО).

Электронный рецепт может выписать не только врач, с которым пациент заключил декларацию, но и врач-специалист.

Е-рецепт позволяет пациентам получать лекарства по рецепту в любой аптеке в Украине, имеющей договор с НСЗУ, без привязки к местности, где этот рецепт был выдан.

Однако при отсутствии света или связи в медицинском учреждении врач сможет выписать пациенту рецепт на специальном бумажном бланке. То есть нововведение начинает свое действие постепенно.

К тому же е-рецепт можно получить вне зависимости от наличия декларации с семейным врачом.

Как работает система электронных рецептов на лекарства (фото: ukrinform.ua)

На какие лекарства нужно иметь е-рецепт

Это новшество распространяется на все зарегистрированные в Украине лекарственные средства, подлежащие отпуску по рецепту врача. При этом список рецептурных лекарств не расширяется.

В рецепте врач не указывает торговую марку препарата, вместо этого - международное непатентованное название (действующее вещество). Таким образом, пациент может самостоятельно определиться с фирмой лекарственного средства, где требуется действующее вещество.

К тому же с е-рецептом можно приобрести меньшее количество лекарства, чем прописал врач. При этом повторно получать рецепт для покупки остатков лекарства не нужно.

Если у пациента нет мобильного телефона

Если у вас или у ваших близких нет мобильного телефона, врач напечатает специальную информационную памятку с деталями назначения, номером и кодом для погашения рецепта в аптеке.

Исключение на отпуск лекарств на территориях, где ведутся боевые действия

На период действия военного положения действует исключение на приобретение рецептурного лекарства без рецепта врача в пределах территориальных общин, которые расположены в районе проведения активных военных (боевых) действий.

Как получить лекарства с помощью е-рецепта

Пациент записывается на прием к своему врачу. После осмотра врач назначает лечение и, при необходимости, выписывает рецепт на препараты.

При выписке электронного рецепта врач вместе с пациентом должны проверить, является ли номер мобильного телефона, указанный в декларации, актуален и принадлежит пациенту. Врач должен назвать код мобильного оператора и последние цифры номера.

После проверки телефона врач выписывает рецепт в электронной системе здравоохранения. На мобильный телефон пациента приходит СМС с уникальным номером рецепта и подтверждающим кодом для получения лекарств в аптеке.

Пациент идет в любую удобную для него аптеку, участвующую в программе "Доступные лекарства". Называет работнику аптеки номер рецепта. Провизор предлагает соответствующие лекарства, которые есть в аптеке и входят в программу "Доступные лекарства".

Пациент выбирает одно из лекарственных средств, называет четырехзначный код подтверждения и получает свое лекарство. Если необходимого препарата нет, пациент может пойти в другую аптеку и получить там лекарство.

Инфографика: ukrinform.ua

Раньше мы рассказывали, какое лекарство должно всегда быть дома на все случаи.

Читайте также, какие лекарства не стоит покупать из-за низкой эффективности.

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