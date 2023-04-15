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Вот эти продукты мешают усвоению лекарств. Медики поделились списком

Какие продукты не стоит есть во время приема лекарства (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Некоторые продукты способны препятствовать усвоению препаратов. Так действие лекарства снижается и не дает желательно эффекта. Врачи предостерегают от одновременного употребления такой пищи и медикаментов.

Об этом пишет Express.

Грейпфрут

По данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, грейпфрут может отрицательно взаимодействовать с лекарствами против болезни Крона или язвенного колита.

Также этот фрукт нельзя есть человеку с высоким уровнем холестерина, который принимает статины.

По словам фармацевта Дима Куато, грейпфрут ингибирует фермент, который необходим для метаболизма статинов. Это означает, что лекарство остается в крови и накапливается. Это может увеличить риск побочных эффектов, таких как боли в мышцах.

Грейпфрут также может препятствовать эффективной работе блокатора кальциевых каналов (типа лекарства против давления).

Фруктовые соки

Людям, принимающим атенолол (лекарство против аритмии) или алискирен (лекарство против гипертонии), следует соблюдать осторожность с определенными соками. Употребление яблочного или апельсинового может снизить уровень препаратов в организме.

Грецкие орехи

Что касается тех, кто страдает от нарушения работы щитовидной железы и принимает левотироксин, грецкие орехи могут снизить эффективность препарата.

Куато объяснил, что грецкие орехи могут влиять на усвоение левотироксина, поэтому между едой и приемом лекарства должно пройти несколько часов.

Бананы

Фармацевт Бетанн Браун предупреждает о нежелательном взаимодействии бананов и ингибиторов АПФ.

Прием ингибиторов, снижающих артериальное давление, в сочетании с продуктами, богатыми калием, такими как бананы, может иметь отрицательное последствие. Высокий уровень калия в организме может привести к сердечным аритмиям.

Браун советует проконсультироваться со своим врачом по поводу еды, которую можно употреблять вместе с приемом препаратов.

Раньше мы рассказывали о токсическом вреде для организма некоторых витаминов.

Читайте также о том, почему нельзя есть бананы каждый день.

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