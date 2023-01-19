Вот эти продукты помогут восстановить печень! Нутрициолог поделилась списком

Какие продукты полезны для восстановления печени

"Должна быть полноценная большая трехразовая пища в период максимальной расслабленности. Тогда будет нормальный отток желчи. При активации симпатической нервной системы (при стрессе) снижается все, особенно продукция соляной кислоты в желудке и нарушается желчеобразование", - объясняет эксперт.

Голобородько советует вводить в рацион на постоянной основе ниже указаны продукты при таких состояниях - жировом гепатозе, синдроме Жильбера, печеночной энцефалопатии, посттуберкулезе, гепатитах, холецистите не в острой фазе и всех печеночных проблем, перегруженной печени, воспаленной, чрезмерной лишней.

Капустные - качанные капусты (от кольраби до белой и красной, квашеной без сахара), цветная и брокколи, брюссельская, руккола, хрен, дайкон, редька, редис, репа, шпинат. В этих овощах есть сера и сульфорафан - они способствуют детоксу печени, детокс патологических метаболитов и снижение хронического воспаления. Не подойдет только тем, у кого синдром чрезмерного бактериального роста и вздутия. Сначала следует излечить флору.

Фосфолипиды. Многие знают лецитин необходимый для восстановления клеток печени, поврежденных ожирением, инфекциями, трэш пищей, фритюром, алкоголем. Это только животные источники - жидкий желток, субпродукты, мясо на кости, морепродукты. Меньше в водорослях и сое, подсолнечных семенах.

Свекла. В ней бетаин, еще подчищающий сосуды, помогает восстанавливать клетки печени и усваивать белок. Печеная свекла, сырая или иногда фреш свекла+грейпфрут+сельдерей после еды.

Продукты с кислым вкусом: лимоны, лаймы и яблочный уксус, особенно в пищу с белком.

Травы и специи с горьким вкусом - имбирь, руккола, кинза, куркума, одуванчик, кумин, фенхель, мята, молочные чертополохи, хрен, редька, зеленый лук, петрушка, укроп. Без пучка рукколы еду не начинать.

Чеснок. В нем много серы (это ваш МСМ в БАДах ногти-волосы-кожа), а он - "естественный антибиотик" и регулятор сахарной нагрузки. Содержит антиоксидант глутатиона.

Глутатион. Печень умеет его делать сама, но добавить извне всегда помогает выведению мусора из тела. Авокадо, спаржа, картофель, крестоцветные, ростки.

Оливковое масло холодного отжима лучшего качества. Поливайте им еду.

Куркума - как пряность, БАД и свежая в каре и полосе.

Ферментированные овощи - органические кислоты, аутоферменты и пробиотики. Квашеная капуста, кефир веган, растительные йогурты без сахара.