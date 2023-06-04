RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эти признаки помогут вовремя распознать болезни у хомяка и спасти его

Как вовремя распознать болезнь у хомяка (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Болезни у грызунов развиваются стремительно. Поэтому очень важно вовремя заметить тревожные признаки недуга и сразу приступить к лечению. Иначе есть риски летального завершения ситуации.

О том, какие симптомы должны насторожить владельцев хомяков, читайте ниже.

Изменение поведения

Одним из тревожных колокольчиков является резкое изменение в поведении вашего любимца. Поэтому всегда обращайте внимание на то, не начало ли ваше животное по-другому себя вести. Особенно вас должна насторожить повышенная возбудимость или, наоборот, чрезмерная апатия и сонливость.

Потеря аппетита

Плохой признак, что может сигнализировать о появлении болезни, является плохой аппетит или его потеря. Также о проблемах со здоровьем свидетельствует чрезмерная жажда хомяка или отказ от воды.

Вздутие живота

Сбои в организме хомяка могут проявляться вздутием живота. Часто при этом также нарушается стул: возникает диарея, запор или нерегулярные испражнения.

Нехарактерные выделения

На развитие болезни у хомяка указывает также появление разнообразных выделений. Хозяина животного должны настроить выделение из глаз, носа и ушей.

Также стоит тогда осмотреть любимца под хвостом - шерсть там должна быть сухая. Если есть следы мокрых выделений, этот симптом еще называют "мокрый хвост", нужно сразу обратиться к ветеринару за консультацией и желательно провести у него осмотр животного.

Неутешительным симптомом является и повышенное слюноотделение, ухудшение состояния кожи и шерсти, уплотнение и припухлость на теле.

К ветеринару следует обращаться и в случае, когда хомяк начинал кашлять или чихать.

Читайте также о том, как понять, что ваш кот заболел и нужно немедленно обращаться к ветеринару.

Раньше мы писали о том, какие опасности угрожают коту на улице.

Читайте РБК-Украина в Google News
тваринипоради