Вот эти 6 ежедневных привычек крадут вашу молодость: исследование

Все знают, что курение и злоупотребление "солнечными ваннами" ускоряют процесс старения. Но есть и другие привычки, на первый взгляд, безвредные, которые на самом деле крадут нашу молодость.

О том, какие ежедневные привычки ускоряют старение, сообщают на ресурсе Eat This, Not That .

Не добавляете клетчатку в свои напитки

Клетчатка является важным питательным веществом, когда речь заходит о замедлении процесса старения, и есть легкие способы включить ее в свои напитки.

Потребление клетчатки понижает риски заболеваний, связанных с возрастом, благодаря ее способности снижать маркеры воспаления и стресса в организме. Ученые утверждают, что недостаточное количество клетчатки может ускорить процесс старения.

Поэтому добавляйте клетчатку каждый день в смузи. Фрукты и овощи являются отличным источником клетчатки. Смешивая их с молоком или немолочными альтернативами, вы сможете получить сбалансированный перекус или завтрак, насыщенный клетчаткой.

Смузи полезнее соков, так как оставляют в себе большую часть клетчатки из продуктов.

Не пьете достаточно воды

Одним из ключей к тому, чтобы выглядеть и чувствовать себя моложе, есть употребление достаточного количества воды. Каждый, кто отказывается от базовых стаканов воды, может ускорить старение.

"Адекватная гидратация важна в течение всей жизни, поскольку вода обеспечивает среду для метаболических реакций, а также она является строительным материалом для частей тела, включая кожу", - говорит диетолог Минди Хаар.

Недавнее исследование, опубликованное в The Lancet, показало, что хроническое обезвоживание является главным фактором ускорения старения и может даже сократить продолжительность жизни из-за хронических заболеваний или преждевременной смерти.

"Обычная вода возглавляет список идеальных поставщиков необходимой жидкости, несладкий чай и кофе также помогают. Употребление правильных напитков снабжает организм сырьем для оптимального функционирования. Если воды будет недостаточно, то будет возникать больше хронических болезней, будет слабый иммунитет и хрупкие кости. Это все снижает качество жизни с возрастом", - говорит доктор Хаар.

Употребляете слишком много газировки ежедневно

Употребление сладкой газировки ежедневно может привести к разным долгосрочным проблемам и главным виновником в этом является сахар.

"Помимо увеличения веса, сахар стимулирует выработку плохого холестерина, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, это способствует преждевременному старению и может привести к аутоиммунным заболеваниям, таким как волчанка и ревматоидный артрит", - говорит диетолог Эдибель Кинтеро.

Согласно исследованию, опубликованному в Nutrients, постоянное употребление газировки и других сладких напитков связано с большим риском ишемической болезни сердца и диабета 2 типа. Такие напитки ускоряют процесс старения клеток, сообщает American Journal of Public Health.

Употребление "тонны" сока с сахаром

Соки могут содержать большое количество добавленного сахара. Согласно исследованию, представленному Американской ассоциацией по исследованию рака, те, кто употреблял два или более сладких напитка в день, имели более высокий риск преждевременного старения, чем те, кто пил один сок в неделю.

Кинтеро советует заменить сок на "воду со вкусом лимона, клубники, мяты или другого любимого фрукта".

Употребление искусственно подслащенных напитков

Если вы примете решение заменить газировку или сок диетическими напитками, подслащенными сахарозаменителями, то они тоже поспособствуют старению.

"Много людей переходят на напитки с непищевыми подсластителями. Но исследования показывают, что люди, которые пьют диетическую газировку, не только не теряют вес, но и часто потребляют больше калорий, чем те, кто пьет подслащенную газировку", - говорит доктор Хаар.

Кроме того, сахарозаменители могут отрицательно повлиять на микробиом в кишечнике - это бактерии, которые помогают пищеварению и иммунной системе. Они также связаны со здоровьем кожи.

Употребление алкоголя

"Чрезмерное употребление алкоголя связано с определенными видами рака и повреждением печени, а у женщин может обострить остеопороз, диабет и высокое кровяное давление. Алкоголь также может влиять на усвоение лекарств, особенно у пожилых людей, которые ежедневно принимают препараты", - подчеркивает Хаар.