Вот сколько времени должна длиться кардиотренировка, чтобы действительно похудеть

Кардиотренировка является лучшей для сжигания калорий и похудения. Тренер рассказала, сколько времени нужно заниматься для лучшего результата.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем полезны кардиотренировки и кому они категорически противопоказаны.
Ранее мы сообщали о 5 упражнениях с мячом для похудения и улучшения всего тела.
Читайте также, сколько дней в неделю нужно тренировать руки, чтобы нарастить силу мышц.
При написании материала использовались следующие источники: сайт Eat This, Not That! и Cleveland clinic.