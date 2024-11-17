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Вот сколько времени должна длиться кардиотренировка, чтобы действительно похудеть

Сколько нужно заниматься кардиотренировкой, чтобы похудеть (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Кардиотренировка является лучшей для сжигания калорий и похудения. Тренер рассказала, сколько времени нужно заниматься для лучшего результата.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем полезны кардиотренировки и кому они категорически противопоказаны.

Какая польза

Сколько должны длиться кардиотренировки для похудения

Ранее мы сообщали о 5 упражнениях с мячом для похудения и улучшения всего тела.

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При написании материала использовались следующие источники: сайт Eat This, Not That! и Cleveland clinic.

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