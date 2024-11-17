Вот сколько времени должна длиться кардиотренировка, чтобы действительно похудеть

Кардиотренировка является лучшей для сжигания калорий и похудения. Тренер рассказала, сколько времени нужно заниматься для лучшего результата.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем полезны кардиотренировки и кому они категорически противопоказаны.

Какая польза

Выполнение регулярных кардиотренировок имеет много удивительных преимуществ, особенно для тех, кто хочет похудеть и подтянуться. Кардио ускорит сердцебиение и дыхание, что поможет организму сжигать жир.

Это эффективный путь контроля веса и улучшения обмена веществ.

Если регулярные кардиотренировки являются частью общего здорового образа жизни, то они не только могут привести к снижению артериального давления и частоте сердечных сокращений, но и могут означать, что сердцу не придется постоянно работать чрезмерно интенсивно.

Соблюдение правильной кардиотренировки помогает повысить уровень хорошего холестерина, одновременно снижая уровень жиров в крови.

Кардио-упражнения также могут помочь защитить мозг в возрасте. Исследование показало, что физическая активность может снизить риск деменции.

Сколько должны длиться кардиотренировки для похудения

Тренировки должны длиться от 30 до 60 минут, чтобы достичь эффективной потери веса. Однако этот диапазон может варьироваться в зависимости от интенсивности тренировки и уровня физической подготовки.

Тренер Ронни Гарсия рассказал, что длительность важна по двум причинам: сжигание калорий и использование зоны сжигания жира телом.

Чем дольше вы тренируетесь, тем больше сжигаете калорий, что помогает создать дефицит калорий, необходимый для похудения. Более длинные тренировки с низкой интенсивностью также могут помочь использовать запасы жира в качестве топлива.

Эксперт советует настроить интенсивность и продолжительность кардиотренировок в соответствии с расписанием, личными предпочтениями и уровнем физической подготовки.

"Кардиотренировки низкой интенсивности, такие как ходьба или бег, преимущественно сжигают жир, но для этого нужно больше времени заниматься", - говорит Гарсия.

В частности, занятия должны быть длительными, примерно от 45 до 60 минут, чтобы максимизировать сжигание жира и калорий.

В общем тренер рекомендует начинать с более коротких, менее интенсивных тренировок трижды в неделю и постепенно увеличивать продолжительность или интенсивность занятий по мере продвижения.