Вот сколько времени должна длиться кардиотренировка, чтобы действительно похудеть

Ранее мы сообщали о 5 упражнениях с мячом для похудения и улучшения всего тела.

Читайте также, сколько дней в неделю нужно тренировать руки, чтобы нарастить силу мышц.

При написании материала использовались следующие источники: сайт Eat This, Not That! и Cleveland clinic.