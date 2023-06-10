Вот что нужно знать любителям кваса. Диетолог рассказала о неожиданных свойствах этого напитка

Квас является любимым летним напитком многих украинцев. Он хорошо утоляет жажду и благодаря своему разнообразию вкусов удовлетворяет даже привередливых гурманов. Но полезен ли квас для здоровья?

Ответ на этот вопрос дала диетолог Оксана Скиталинская в Facebook .

Полезен ли квас для здоровья

"Квас - ферментированный продукт. А мы все наслышаны о том, что ферментированные блюда и напитки очень и очень полезны. Ученые не только исследуют влияние микроорганизмов на здоровье и долголетие, но и влияние некоторых бактерий в профилактике и лечении различных видов рака, аутизма, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, в улучшении работы мозга, лечении депрессии и так далее", - пишет врач.

Она добавляет, что дело дошло даже до "микробиомного инжиниринга", когда выводят микроорганизмы с определенными характеристиками, для прицельного использования.

"Квас можно делать из чего-нибудь: из свеклы, яблок, груш, ягод, цветов. Распространен квас из цветов бузины. Это классический ферментированный напиток", - отмечает диетолог.

Какие преимущества кваса из бузины

"Он содержит лактобактерии, которые улучшают состав микроорганизмов нашего кишечника. В ответ эти хорошо накормленные микроорганизмы производят полезные молекулы, которые оздоровляют нас и омолаживают, делают нас более адаптированными к непростой жизни с его стрессами и инфекциями", - объясняет Скиталинская.

В цвете бузины есть комбинация трех биологически активных соединений: кверцетина, кемпферола, рутина, а также дубильных веществ и витамин С.

Кверцетин оказывает противоотечное, спазмолитическое, антигистаминное (противоаллергическое), противовоспалительное действие. Он уменьшает риск развития и прогрессирования раковых заболеваний, воспаления в сосудистой стенке, замедляет процессы старения, оказывает противовирусное действие (вирусы герпеса, парагриппа, гепатита и т.д.). И это только поверхностно и кратко", - говорит врач.

Рутин улучшает свойства крови, уменьшая слипание форменных элементов и образование тромбов.

"Кемпферол оказывает положительное влияние на работу клеток печени, уменьшает риск рака молочной железы и ревматоидного артрита. Антиканцерогенное действие объясняется тем, что эти вещества активируют детоксикацию в печени и способствуют инактивации мутагенов и канцерогенов", - говорит диетолог.

Скиталинская добавляет, что в целом цветы бузины оказывают легкое успокаивающее, болеутоляющее и мочегонное действие. Они полезны при кашле, хронических заболеваниях почек.